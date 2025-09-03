Elecciones legislativas en provincia de Buenos Aires: operativo de seguridad, logística y transporte gratuito

La provincia de Buenos Aires se prepara para una jornada electoral que movilizará a millones de votantes en un contexto de alta expectativa política. Con el cierre de la campaña el viernes y la veda en curso, el Gobierno bonaerense detalló cómo será el operativo dispuesto para garantizar que los comicios se desarrollen con normalidad.

Locales y mesas habilitadas para votar

Este domingo 7 de septiembre, estarán disponibles 1.934 locales de votación distribuidos en todo el territorio bonaerense, en su mayoría escuelas públicas. Allí se organizarán 41.189 mesas electorales, donde los ciudadanos podrán emitir su voto desde las 8 hasta las 18.

Quienes lleguen a los establecimientos y permanezcan en fila después del horario de cierre tendrán asegurado su derecho a sufragar.

Seguridad en los comicios

El operativo contempla la participación de 34.778 efectivos, distribuidos de la siguiente manera:

28.778 policías bonaerenses , destinados tanto al interior de los locales como a las inmediaciones.

, destinados tanto al interior de los locales como a las inmediaciones. 1.500 agentes en reserva operativa , listos para actuar ante emergencias.

, listos para actuar ante emergencias. Más de 6.000 integrantes de fuerzas federales , incluyendo Prefectura Naval, Gendarmería Nacional y Policía Federal.

, incluyendo Prefectura Naval, Gendarmería Nacional y Policía Federal. 629 efectivos adicionales asignados a tareas de supervisión y logística.

Preparativos y monitoreo de la elección

El despliegue de materiales comenzó el sábado con la entrega de urnas y bolsines a cargo del Correo Argentino, acompañado por la custodia nocturna de los edificios escolares.

El domingo a las 7 se completará el traslado final de los elementos necesarios y a las 8 se dará inicio a la votación con un triple chequeo a cargo de delegados escolares y la Junta Electoral.

Cada apertura será reportada en tiempo real al Comando Electoral, instalado en La Plata, desde donde se seguirá la jornada mediante un sistema de monitoreo en pantallas.

Transporte y difusión de resultados

Para favorecer la concurrencia, el transporte público será gratuito, tanto en colectivos como en servicios fluviales, durante todo el día electoral.

El horario oficial de votación será de 8 a 18, aunque quienes se encuentren en la fila después del cierre podrán ejercer su derecho al voto.

Los primeros resultados oficiales estarán disponibles a partir de las 21, mientras que el escrutinio definitivo dará inicio cinco días después, bajo la supervisión de la Junta Electoral Provincial.