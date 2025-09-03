Elecciones legislativas bonaerenses: nueva encuesta muestra un escenario de empate técnico

El clima político en la provincia de Buenos Aires se vuelve cada vez más incierto a medida que se acerca la fecha de las elecciones legislativas. Tras semanas de relativa estabilidad en las mediciones, los últimos sondeos revelan movimientos que reconfiguran el panorama y ponen en duda cualquier predicción segura.

Resultados del estudio de Rubikon

De acuerdo al informe de Rubikon, realizado sobre 11.000 casos con un tracking diario de más de 600 encuestas, los números muestran una paridad ajustada:

La Libertad Avanza-PRO : 34,1%

: 34,1% Fuerza Patria: 32,8%

La diferencia de 1,3 puntos se traduce en un empate técnico, teniendo en cuenta el peso estadístico del distrito bonaerense en el escenario nacional.

El impacto de la crisis política

El sondeo refleja que la crisis por las presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), sumada a las críticas por los ataques a periodistas, deterioró la percepción de gestión del oficialismo.

En paralelo, el informe señala movimientos en los electorados:

Parte de los jóvenes que habían acompañado a LLA muestran señales de distanciamiento.

muestran señales de distanciamiento. El núcleo histórico de votantes de Cambiemos parece alcanzar un límite en su nivel de respaldo.

Indecisos y voto en blanco

Un factor determinante será el electorado indeciso, que representa 10,6% del padrón bonaerense. A esto se suma un 6,5% que se inclina por el voto en blanco, cifras que podrían inclinar la balanza en uno u otro sentido.

Este segmento se presenta como clave en la definición de los resultados, ya que podría consolidar la tendencia de Fuerza Patria o reforzar la paridad con el oficialismo.

Proyecciones por secciones electorales

El relevamiento territorial exhibe un escenario de polarización con particularidades en cada región:

Primera y Tercera Sección Electoral : reparto equilibrado de escaños entre los dos principales frentes.

: reparto equilibrado de escaños entre los dos principales frentes. Séptima Sección Electoral: ventaja clara de La Libertad Avanza, con proyección a quedarse con los cargos en disputa.

La encuesta concluye que el escenario bonaerense permanece abierto y que el comportamiento de los indecisos será decisivo en la jornada electoral.