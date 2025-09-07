Elecciones en Provincia: Expectativa por los primeros resultados

Este domingo 7 de septiembre de 2025, a las 18:00 horas, finalizaron los comicios en la provincia de Buenos Aires, donde 14,3 millones de electores estuvieron habilitados para elegir 46 diputados y 23 senadores provinciales, además de concejales y consejeros escolares en los 135 municipios. Según la Junta Electoral bonaerense, los primeros resultados oficiales del escrutinio provisorio se conocerán a partir de las 21:00, siempre que se alcance al menos el 30% de las mesas escrutadas en cada una de las ocho secciones electorales.

Contrario a las expectativas iniciales, la participación electoral fue baja, registrando un 50,5% del padrón hasta las 16:00, según datos oficiales, y sin proyecciones de superar el 60% al cierre, un nivel inferior al de comicios provinciales anteriores. Este bajo nivel de concurrencia marca un desafío para los partidos en una elección clave para definir el equilibrio de poder en la Legislatura bonaerense, en un contexto de tensión política entre La Libertad Avanza (LLA) y el peronismo de Fuerza Patria.

La jornada electoral transcurrió sin incidentes, aunque se reportaron demoras en la apertura de algunas mesas y denuncias puntuales por ausencia de boletas en Mar del Plata. El ministro de Gobierno, Carlos Bianco, destacó el operativo electoral, que incluyó 41.189 mesas, 6.934 locales de votación y un despliegue de 30.000 efectivos provinciales y 6.000 federales.

En el búnker de LLA en Gonnet, el presidente Javier Milei y Karina Milei aguardarán los resultados desde las 20:00, con la expectativa de fortalecer su presencia en la Quinta sección (Mar del Plata) y la Octava (La Plata), donde arriesgan 5 diputados y 1 senador. Por su parte, Fuerza Patria, con 19 diputados y 10 senadores en juego, confía en retener su dominio en la Primera y Tercera secciones, que concentran el 70% del padrón. En el Hotel Grand Brizo de La Plata, Axel Kicillof, Sergio Massa y Juan Grabois esperan los datos, buscando consolidar su posición de cara a las legislativas nacionales.

La veda electoral, que prohíbe difundir encuestas “boca de urna” hasta las 21:00, se cumplió estrictamente, conforme al Artículo 71 del Código Nacional Electoral. Los resultados oficiales estarán disponibles en resultados.eleccionesbonaerenses.gba.gob.ar y en la app “Elecciones Bonaerenses 2025”. El escrutinio definitivo comenzará el viernes 13 de septiembre.

Estas elecciones, las primeras legislativas provinciales desdobladas desde 2003, reflejan un clima de apatía electoral que podría influir en el escenario político, tanto para el oficialismo de Milei, debilitado por recientes controversias, como para el peronismo, que busca revalidar su liderazgo en el principal distrito electoral del país.