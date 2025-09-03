Elecciones a la vuelta de la esquina y crece la apatía ciudadana: Los partidos políticos en alerta

A solo cuatro días de las elecciones legislativas en la Provincia de Buenos Aires, un reciente estudio muestra un fenómeno que inquieta a todos los partidos: un número creciente de ciudadanos anticipa que no irá a votar el próximo domingo 7 de septiembre.

El sondeo, realizado a mediados de agosto, refleja que el descontento con la política va más allá de los candidatos: ni La Libertad Avanza, Fuerza Patria ni Somos Buenos Aires logran captar la atención de un sector importante del electorado.

¿Por qué muchos no irán a votar?

El análisis de los datos revela que el ausentismo responde a varias razones, no solo al desinterés:

40% asegura sentirse cansado del sistema y considera que “todo sigue igual”.

30% no se identifica con ningún candidato en la contienda.

16% responsabiliza a los partidos políticos por la desconexión con la ciudadanía.

14% critica la polarización, señalando que los votos se usan más "en contra" que "a favor" de propuestas concretas.

Esta combinación de factores genera un escenario delicado, sobre todo teniendo en cuenta que Buenos Aires concentra cerca del 39% del padrón electoral del país. La baja participación podría modificar los resultados previstos por los principales frentes políticos.

Una tendencia que ya se observa en otras provincias

El desinterés por acudir a las urnas no es exclusivo de la provincia de Buenos Aires. Provincias como Salta, Chaco, Santa Fe, Misiones y Jujuy mostraron en las últimas elecciones una participación inferior al 65% en algunos distritos. Pero el peso electoral del territorio bonaerense vuelve la situación especialmente sensible: la falta de votantes podría cambiar las proyecciones de los partidos con mayor intención de voto.

Analistas consultados advierten que este fenómeno refleja un problema estructural:

“La ciudadanía siente que su voto no tiene impacto real. Mientras la política no logre reconectar con la gente, esta desafección se profundizará”, comenta un experto en consultoría electoral.

Con los comicios a la vuelta de la esquina, los partidos buscan estrategias para revertir la apatía. Redes sociales, actos masivos y promesas de gestión compiten por recuperar la atención de los bonaerenses, pero el desafío principal sigue siendo convencerlos de que participar sigue siendo relevante.