Elecciones 2025: quiénes son los famosos que serán candidatos

A poco más de dos meses de las elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre de 2025, las listas de candidatos se cierran con sorpresas que combinan política y farándula. Figuras como Virginia Gallardo, Claudio “Turco” García, Jorge Porcel Jr., Karen Reichardt, Fernando Burlando y el streamer Sergio “Tronco” Figliuolo encabezan la lista de “candidatos famosos” que buscarán conquistar bancas en el Congreso o concejos municipales.

Virginia Gallardo, de la TV al Congreso

La exvedette y panelista Virginia Gallardo se postula como candidata a diputada nacional por La Libertad Avanza en Corrientes, su provincia natal. Conocida por su relación con Ricardo Fort y su cercanía al presidente Javier Milei, con quien asegura haber tomado “clases de economía”, Gallardo es destacada por el espacio libertario como una militante activa de sus ideas.

El “Turco” García, con el deporte como bandera

El exfutbolista Claudio “Turco” García, ídolo de Racing, competirá por una banca de diputado nacional en la Ciudad de Buenos Aires por el Partido Integrar, liderado por Daniel Amoroso. Según expresó en redes sociales, su campaña se enfocará en promover el deporte y el desarrollo de los clubes de barrio.

Jorge Porcel Jr. y el legado del humor en la política

Jorge Porcel Jr., hijo del legendario humorista, se presenta como tercer candidato a diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires por el Movimiento Plural, encabezado por Marcelo Peretta. Su candidatura busca captar la atención con el peso de su apellido y su trayectoria mediática.

Karen Reichardt y “Tronco” Figliuolo, apuestas fuertes de Espert

La exmodelo de Playboy Karen Reichardt será la segunda en la lista de La Libertad Avanza para diputados nacionales por Buenos Aires, encabezada por José Luis Espert. Su posición le asegura grandes chances de llegar al Congreso. En el puesto 11 de la misma lista aparece Sergio “Tronco” Figliuolo, streamer de Neura y amigo personal de Milei, quien podría ingresar si el partido logra una elección destacada.

Fernando Burlando, de los tribunales a la política

El reconocido abogado Fernando Burlando, conocido por casos de alto perfil, se postula como diputado nacional por Propuesta Federal, liderada por el exintendente de La Plata, Julio Garro. Su incursión política busca capitalizar su exposición mediática.

Otros nombres en la contienda

La periodista de espectáculos Evelyn Von Brocke, exesposa de Fabián Doman, competirá por un lugar en el Concejo de San Isidro por Acción Vecinal, el partido de Gustavo Posse. Por su parte, Carlos “El Loco” Enrique, exjugador de River e Independiente, se postula como concejal en Lanús por el partido Somos, en las elecciones bonaerenses del 7 de septiembre.