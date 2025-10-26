Elecciones 2025: Participación moderada en una jornada que transcurre con normalidad

Según datos difundidos por la Cámara Nacional Electoral (CNE), hasta las 15 horas había votado el 41% del padrón nacional, un nivel de participación inferior al de las elecciones legislativas de 2021, cuando a la misma hora había concurrido el 51% de los electores habilitados.

La jornada electoral se desarrolla con normalidad en la mayor parte del territorio argentino, con una afluencia de votantes que fue aumentando gradualmente desde las primeras horas de la mañana.

Las autoridades prevén que el flujo de ciudadanos se incremente a medida que se acerque el horario de cierre de los comicios, previsto para las 18:00.

Desde distintos puntos del país, se reporta un buen clima social y organizativo, con presencia de fiscales, autoridades de mesa y fuerzas de seguridad garantizando el desarrollo del acto democrático.

Todo indica que los niveles de participación final podrían ubicarse ligeramente por debajo del promedio histórico, aunque se espera una mayor concurrencia en las últimas horas de la jornada.