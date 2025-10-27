Elecciones 2025: La Libertad Avanza ganó en 99 de los 135 municipios bonaerenses

La provincia de Buenos Aires fue escenario de una histórica remontada en las elecciones legislativas del 26 de octubre de 2025.

La Libertad Avanza (LLA), encabezada por Diego Santilli, logró revertir una diferencia de 14 puntos respecto a Fuerza Patria, alcanzando el 41,45% de los votos, medio punto por encima de la coalición peronista, que obtuvo el 40,91%

Este resultado fue inesperado, especialmente tras la campaña atravesada por el escándalo de José Luis Espert y el cuestionado financiamiento de su campaña por parte del empresario Fred Machado, acusado en Estados Unidos de vínculos con el narcotráfico. La situación obligó a Santilli a asumir la conducción de la campaña en un tiempo récord de 15 días, logrando una remontada que sorprendió incluso en el búnker libertario.

En términos de representación legislativa, LLA obtuvo 17 bancas en la Cámara de Diputados de la provincia, mientras que Fuerza Patria consiguió 16. El Frente de Izquierda y de Trabajadores – Unidad sumó 2 bancas

A nivel nacional, LLA consolidó su posición como la fuerza más votada, obteniendo el 40,8% de los votos y alcanzando 64 bancas en la Cámara de Diputados y 12 en el Senado. Este resultado refuerza el mandato del presidente Javier Milei para continuar con su programa de reformas económicas, a pesar de la baja participación electoral del 67,85%

El mapa político de la provincia muestra una clara división: LLA se impuso en 99 de los 135 municipios, mientras que Fuerza Patria ganó en 36.

Este cambio en el panorama político bonaerense marca un giro significativo en la política argentina, con implicancias para la gobernabilidad y las estrategias electorales de cara a futuras elecciones.

