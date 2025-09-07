Elecciones 2025: Este domingo los bonaerenses van a las urnas

En el marco del calendario electoral 2025, este domingo 7 de septiembre se celebran en toda la provincia de Buenos Aires las elecciones legislativas, donde se pondrán en juego alrededor de 1.500 cargos provinciales y municipales.

Los bonaerenses deberán elegir:

46 diputados provinciales

provinciales 23 senadores provinciales

provinciales 1.097 concejales

401 consejeros escolares

En total, son 14.376.592 personas habilitadas para votar, entre nativos y extranjeros.

Resultados

El jefe de Asesores de la Gobernación, Carlos Bianco, adelantó que “el resultado está previsto a partir de las nueve de la noche”.

Secciones Electorales

El territorio bonaerense está dividido en ocho secciones:

Primera y Tercera : conurbano bonaerense

: conurbano bonaerense Segunda, Cuarta, Quinta, Sexta y Séptima : interior de la provincia

: interior de la provincia Octava: La Plata y alrededores

Padrón electoral

El padrón puede consultarse HACIENDO CLICK AQUI