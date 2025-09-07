banner ad

Elecciones 2025: Este domingo los bonaerenses van a las urnas

Francisco Díaz
ELECCIONES provincia buenos aires

En el marco del calendario electoral 2025, este domingo 7 de septiembre se celebran en toda la provincia de Buenos Aires las elecciones legislativas, donde se pondrán en juego alrededor de 1.500 cargos provinciales y municipales.

Los bonaerenses deberán elegir:

Elecciones bonaerenses: ¿Cómo se divide el mapa electoral?
Mirá también:

Elecciones bonaerenses: ¿Cómo se divide el mapa electoral?
  • 46 diputados provinciales
  • 23 senadores provinciales
  • 1.097 concejales
  • 401 consejeros escolares

En total, son 14.376.592 personas habilitadas para votar, entre nativos y extranjeros.

Resultados

El jefe de Asesores de la Gobernación, Carlos Bianco, adelantó que “el resultado está previsto a partir de las nueve de la noche”.

Secciones Electorales

El territorio bonaerense está dividido en ocho secciones:

  • Primera y Tercera: conurbano bonaerense
  • Segunda, Cuarta, Quinta, Sexta y Séptima: interior de la provincia
  • Octava: La Plata y alrededores

Padrón electoral

El padrón puede consultarse HACIENDO CLICK AQUI

Tres amigos mueren al chocar su camioneta contra un tren mientras iban a pescar
Mirá también:

Tres amigos mueren al chocar su camioneta contra un tren mientras iban a pescar
ETIQUETAS
Compartir este artículo
elecciones 2025 multa
Elecciones 2025: La multa por no ir a votar es “menos que un caramelo”
Provincia
mapa e
Elecciones bonaerenses: ¿Cómo se divide el mapa electoral?
Provincia
accidente ruta 3
Ruta 3: A 14 años de la tragedia que se cobró 12 vidas, la ruta sigue en estado crítico
Provincia
vvlezama
58 años de entrega y dedicación: Los Bomberos Voluntarios de Lezama celebran un nuevo aniversario
Lezama
Transporte gratuito en Provincia de Buenos Aires: ¿cómo funciona en las elecciones?
Provincia
fresco
Frío pero con cielo despejado: ¿Cómo estará el finde?
Provincia
Tres amigos mueren al chocar su camioneta contra un tren en Entre Ríos mientras iban a pescar
Tres amigos mueren al chocar su camioneta contra un tren mientras iban a pescar
Provincia

Más leídas