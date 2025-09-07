Elecciones 2025: Este domingo los bonaerenses van a las urnas

En el marco del calendario electoral 2025, este domingo 7 de septiembre se celebran en toda la provincia de Buenos Aires las elecciones legislativas, donde se pondrán en juego alrededor de 1.500 cargos provinciales y municipales.
Los bonaerenses deberán elegir:
- 46 diputados provinciales
- 23 senadores provinciales
- 1.097 concejales
- 401 consejeros escolares
En total, son 14.376.592 personas habilitadas para votar, entre nativos y extranjeros.
Resultados
El jefe de Asesores de la Gobernación, Carlos Bianco, adelantó que “el resultado está previsto a partir de las nueve de la noche”.
Secciones Electorales
El territorio bonaerense está dividido en ocho secciones:
- Primera y Tercera: conurbano bonaerense
- Segunda, Cuarta, Quinta, Sexta y Séptima: interior de la provincia
- Octava: La Plata y alrededores
Padrón electoral
El padrón puede consultarse HACIENDO CLICK AQUI