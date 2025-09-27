Elecciones 2025: En octubre se votará por primera vez con la Boleta Única de Papel

Francisco Díaz
El próximo 26 de octubre, los argentinos acudirán a las urnas para las elecciones nacionales, y esta vez se utilizará por primera vez la Boleta Única de Papel (BUP). Este sistema reemplaza el uso de boletas tradicionales por una única hoja que contiene a todos los candidatos y partidos de cada categoría electoral.

¿Qué es la Boleta Única de Papel?

La BUP es un papel que incluye:

  • Todas las categorías de cargos electivos (como senadores y diputados nacionales).
  • Todos los candidatos y partidos con listas oficializadas.
  • Espacios horizontales para cada categoría y columnas verticales para cada agrupación política.
  • Casilleros en blanco sobre la imagen de cada candidato para marcar la elección.

Además, la boleta tiene un encabezado con:

  • La fecha de la elección.
  • Identificación del distrito y del circuito.

En el dorso, se encuentra un espacio destinado a:

  • La firma del presidente de mesa.
  • La identificación del tipo y fecha de la elección.

Paso a paso para votar correctamente

  1. Identificación: Presentar el Documento Nacional de Identidad en la mesa correspondiente.
  2. Recepción de la boleta: El presidente de mesa entrega la BUP y un bolígrafo.
  3. Marcado de la boleta: Ingresar a la cabina y marcar un solo recuadro por categoría.
  4. Doblar la boleta: Seguir las instrucciones que se encuentran en el dorso.
  5. Introducir la boleta en la urna: Colocar la boleta doblada en la urna.
  6. Firma del padrón: Antes de retirarse, firmar el padrón electoral.

Claves para que el voto sea válido

  • La boleta debe estar firmada por el presidente de mesa en el dorso.
  • Solo debe marcarse un recuadro por categoría.

Qué sucede en casos especiales:

  • Si no se marca nada, el voto será en blanco.
  • Si se marcan dos o más opciones en la misma categoría, el voto será nulo.
  • Si la boleta se rompe o se escribe fuera del casillero, también será inválida.

Más leídas