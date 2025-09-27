Elecciones 2025: En octubre se votará por primera vez con la Boleta Única de Papel

El próximo 26 de octubre, los argentinos acudirán a las urnas para las elecciones nacionales, y esta vez se utilizará por primera vez la Boleta Única de Papel (BUP). Este sistema reemplaza el uso de boletas tradicionales por una única hoja que contiene a todos los candidatos y partidos de cada categoría electoral.

¿Qué es la Boleta Única de Papel?

La BUP es un papel que incluye:

Todas las categorías de cargos electivos (como senadores y diputados nacionales).

Todos los candidatos y partidos con listas oficializadas.

Espacios horizontales para cada categoría y columnas verticales para cada agrupación política.

Casilleros en blanco sobre la imagen de cada candidato para marcar la elección.

Además, la boleta tiene un encabezado con:

La fecha de la elección.

Identificación del distrito y del circuito.

En el dorso, se encuentra un espacio destinado a:

La firma del presidente de mesa.

La identificación del tipo y fecha de la elección.

Paso a paso para votar correctamente

Identificación: Presentar el Documento Nacional de Identidad en la mesa correspondiente. Recepción de la boleta: El presidente de mesa entrega la BUP y un bolígrafo. Marcado de la boleta: Ingresar a la cabina y marcar un solo recuadro por categoría. Doblar la boleta: Seguir las instrucciones que se encuentran en el dorso. Introducir la boleta en la urna: Colocar la boleta doblada en la urna. Firma del padrón: Antes de retirarse, firmar el padrón electoral.

Claves para que el voto sea válido

La boleta debe estar firmada por el presidente de mesa en el dorso.

en el dorso. Solo debe marcarse un recuadro por categoría.

Qué sucede en casos especiales: