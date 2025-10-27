Elecciones 2025 en la Quinta Sección: La Libertad Avanza ganó casi todos los distritos

La Quinta Sección Electoral de la Provincia de Buenos Aires, compuesta por 27 distritos, vivió este domingo una elección que reafirma la consolidación de La Libertad Avanza (LLA) en la región.

De acuerdo con los resultados oficiales, Fuerza Patria (FP) solo logró imponerse por sobre la lista libertaria en 5 distritos:

En los restantes 22 distritos, la victoria fue para La Libertad Avanza, reflejando un amplio respaldo del electorado.

El mapa electoral de la Quinta Sección evidencia un predominio claro del espacio libertario. Dicha Sección Electoral cuenta con cinco bancas a repartirse en el Senado Bonaerense. Por ende, la victoria de La Libertad Avanza le otorga un total de tres bancas, las cuales estarían ocupadas por Guillermo Montenegro, Cecilia Martínez y Matías de Urraza.