Elecciones 2025: cómo saber dónde votás y cómo usar la nueva Boleta Única de Papel

Este domingo, los argentinos volveremos a las urnas, pero esta vez con una nueva modalidad de votación: la Boleta Única de Papel (BUP). Para evitar confusiones y saber si te toca votar en el mismo lugar que en las elecciones de septiembre, las autoridades recomiendan consultar el padrón definitivo.

Podés hacerlo fácilmente HACIENDO CLICK AQUI



Cómo saber dónde votás

Solo necesitás:

1️⃣ Ingresar tu número de documento.

2️⃣ Seleccionar tu género.

3️⃣ Elegir el distrito donde votás.

4️⃣ Completar el código verificador.

Nuevo asistente en WhatsApp: “Vot-A”

Además, nuevamente este año se suma una herramienta innovadora para facilitar la información electoral: el chatbot oficial “Vot-A”.

Podés comunicarte directamente por WhatsApp para consultar:

Tu lugar de votación

Detalles sobre la Boleta Única de Papel (BUP)

Quiénes son las autoridades de mesa

Cómo justificar la no emisión del voto

Información sobre el voto en el exterior

Para acceder, simplemente agregá el número +54 911 2455-4444 a tus contactos y enviá la palabra “hola” para iniciar la conversación.

Esta herramienta busca combatir la desinformación y promover un voto informado, brindando respuestas rápidas, claras y verificadas.