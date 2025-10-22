Elecciones 2025: cómo saber dónde votás y cómo usar la nueva Boleta Única de Papel

Francisco Díaz

Este domingo, los argentinos volveremos a las urnas, pero esta vez con una nueva modalidad de votación: la Boleta Única de Papel (BUP). Para evitar confusiones y saber si te toca votar en el mismo lugar que en las elecciones de septiembre, las autoridades recomiendan consultar el padrón definitivo.

Podés hacerlo fácilmente HACIENDO CLICK AQUI

Conmoción en Villa Gesell: encontraron a un hombre con un tiro en la cabeza en la vía pública
Mirá también:

Conmoción en Villa Gesell: encontraron a un hombre con un tiro en la cabeza en la vía pública

Cómo saber dónde votás

Solo necesitás:
1️⃣ Ingresar tu número de documento.
2️⃣ Seleccionar tu género.
3️⃣ Elegir el distrito donde votás.
4️⃣ Completar el código verificador.

Nuevo asistente en WhatsApp: “Vot-A”

Además, nuevamente este año se suma una herramienta innovadora para facilitar la información electoral: el chatbot oficial “Vot-A”.
Podés comunicarte directamente por WhatsApp para consultar:

  • Tu lugar de votación
  • Detalles sobre la Boleta Única de Papel (BUP)
  • Quiénes son las autoridades de mesa
  • Cómo justificar la no emisión del voto
  • Información sobre el voto en el exterior

Para acceder, simplemente agregá el número +54 911 2455-4444 a tus contactos y enviá la palabra “hola” para iniciar la conversación.

Esta herramienta busca combatir la desinformación y promover un voto informado, brindando respuestas rápidas, claras y verificadas.

El misterio de los jubilados desaparecidos en Chubut: Las principales hipótesis que maneja la investigación
Mirá también:

El misterio de los jubilados desaparecidos en Chubut: Las principales hipótesis que maneja la investigación
ETIQUETAS
Compartir este artículo
accidente tren canuelas
Tragedia: Un joven de 21 años murió arrollado por el tren en Cañuelas
Provincia
alerta tormenta
Emiten alerta amarilla por tormentas en gran parte de la Provincia de Buenos Aires
Provincia
Adiós a un tren histórico: Confirman el cierre del servicio Buenos Aires–Bahía Blanca
Nacionales Provincia
¡Adiós al efectivo en los Peajes! El Gobierno fijó la fecha límite para la automatización total
Nacionales Provincia
medica detiene ladron
Una médica, experta en artes marciales, detuvo a un ladrón en una estación de servicio
Nacionales
catalina pergamino
Los padres de Catalina celebran su recuperación tras la explosión en Pergamino
Nacionales
IMG 20251022 001204 (1280 x 720 píxel)
Fuerte temporal en Benito Juárez: Reportan graves destrozos, daños en el Hospital y suspenden las clases
Provincia Sociedad

Más leídas