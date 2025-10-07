El sol vuelve a brillar: martes con clima ideal y máximas en aumento

Francisco Díaz
fresco agradavle

La Provincia de Buenos Aires vivirá una semana marcada por el buen tiempo primaveral y un fin de semana largo, ya que el viernes 10 de octubre será feriado nacional, lo que impulsará el movimiento turístico en rutas y destinos bonaerenses.

Pronóstico del tiempo para la Provincia

Luego de las lluvias y tormentas del domingo y algunas dispersas del día lunes, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa una semana estable, con temperaturas en ascenso y jornadas soleadas.

DíaCieloTemperaturas previstas
Martes 7Despejado durante el día, algo nublado por la nocheMín. 7° / Máx. 22°
Miércoles 8Cielo algo nublado por la mañana, despejado hacia la tardeMín. 13° / Máx. 25°
Jueves 9Algo nublado a parcialmente nubladoMín. 11° / Máx. 27°
Viernes 10 (feriado)Parcialmente nublado, con ambiente cálidoMín. 13° / Máx. 29°

Movilidad y turismo interno

Desde distintos municipios bonaerenses se preparan para recibir visitantes durante el fin de semana largo. Se esperan altos niveles de circulación en las rutas principales —como la Autovía 2, la Ruta 11 y la 63—, ya que muchas familias aprovecharán el feriado para pasear por la costa atlántica, las sierras o lagunas del interior.

Recomendaciones para quienes viajen

  • Revisar el estado del vehículo antes de salir.
  • Evitar conducir en horarios de alta congestión.
  • Consultar el pronóstico actualizado y los reportes viales de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV).

En síntesis, la primavera bonaerense ofrecerá sol, temperaturas agradables y una oportunidad perfecta para escaparse unos días. Con el feriado del viernes, los destinos turísticos de la provincia se preparan para recibir a miles de visitantes que buscarán disfrutar de la naturaleza y el descanso.

