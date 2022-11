El SMN emitió un Alerta Amarillo por tormentas fuertes con ráfagas y ocasional caída de granizo

En la tarde de este domingo 13 de noviembre, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta amarillo por fuertes tormentas con ráfagas y posible caída de granizo para un amplia sector de la provincia de Buenos Aires.

Alerta Amarrillo por Tormentas

En una amplia área del territorio bonaerense (Ver mapa a continuación) se esperan tormentas acompañadas de fuerte actividad eléctrica, ocasional caída de granizo, y abundante caída de agua en períodos cortos, según el reporte difundido hace instante por el SMN.

Área afectada por la tormenta

Ante el alerta amarillo, el SMN recomendó a la población no realizar actividad al aire libre, no sacar la basura, quitar objetos de balcones que puedan caer, no refugiarse debajo de árboles y postes de electricidad, evacuar playas, ríos, lagunas o piletas.