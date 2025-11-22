El Sindicato del Seguro logró un aumento del 10% en paritarias hasta febrero próximo

El Sindicato del Seguro, liderado por Jorge Sola, co-titular de la CGT, ha concretado un nuevo acuerdo paritario que establece un aumento salarial significativo para sus afiliados. Este aumento, que alcanza casi el 10% acumulativo, se implementará en cuatro tramos hasta febrero de 2026.

Detalles del Acuerdo Paritario y sus Tramos

El incremento será distribuido en cuatro etapas, desde el presente mes hasta febrero del año próximo. Cada tramo de aumento está diseñado para asegurar que los trabajadores del sector mantengan su poder adquisitivo frente a la inflación.

  • Primer tramo: 2.5% en noviembre de 2025.
  • Segundo tramo: 2.5% en diciembre de 2025.
  • Tercer tramo: 2.5% en enero de 2026.
  • Cuarto tramo: 2.5% en febrero de 2026.

Este acuerdo también tendrá un impacto directo en el Sueldo Anual Complementario (SAC) correspondiente al segundo semestre, beneficiando a los trabajadores al momento de recibir su aguinaldo.

Reacciones del Sindicato y su Impacto en los Trabajadores

Jorge Sola, tras la firma del acuerdo, comentó que este logro “responde a las necesidades reales de los trabajadores” y que se continuará luchando por la mejora de las condiciones laborales en el sector. Aseguró que el sindicato está comprometido a seguir defendiendo los derechos de sus afiliados.

El acuerdo fue recibido con optimismo por parte de los trabajadores, quienes valoran la voluntad del sindicato de obtener incrementos que contrarrestan el costo de vida en el país. Aparentemente, esto contribuirá no solo al bienestar económico de los afiliados, sino también a la estabilidad del sector en general.

