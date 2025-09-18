El Senado se prepara para rechazar el veto de Milei este jueves

El Senado de la Nación Argentina sesionará este jueves desde las 11 con el objetivo de rechazar el veto del presidente Javier Milei al proyecto de distribución de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN). Este encuentro se produce en un contexto de derrotas sucesivas para el gobierno en el Congreso.

Desafíos para el Gobierno en la Cámara Alta

A pesar de los intentos del oficialismo por recomponer relaciones con algunos gobernadores en la última semana, la Cámara alta parece dispuesta a darle la espalda a Milei en esta iniciativa. Históricamente, el Senado ha resultado ser un escenario complejo para el gobierno actual.

El proyecto de los ATN, que fue impulsado por los gobernadores en julio, consiguió el apoyo de 56 senadores en su aprobación anterior, frente a solo un voto en contra de Luis Juez. Se notaron las ausencias de senadores de La Libertad Avanza (LLA) y otros que forman alianzas provinciales.

La Cámara de Diputados como Refugio para el Oficialismo

Con el trasfondo de las derrotas en el Senado, la Cámara de Diputados se presenta como un terreno más negociable para el oficialismo. Aquí, los mandatarios provinciales podrían manejar mejor sus cartas, ya sea apoyando, rechazando o eligiendo ausentarse de las votaciones.

Existen antecedentes de cooperación, como el voto a favor de algunos senadores que en otro momento fueron aliados del gobierno, lo cual podría brindar una posibilidad de negociación que el oficialismo necesita desesperadamente.

Proyectos Adicionales en la Agenda Legislativa

Además del veto a los ATN, la sesión de este jueves incluirá otros proyectos de importancia. Algunos de ellos son:

El Sistema de Alerta Sofía.

Una iniciativa para agravar las penas por accidentes viales.

Un proyecto sobre el manejo del fuego.

La media sanción de Diputados de la Ley Nicolás, que busca prevenir diagnósticos erróneos que pueden llevar a mala praxis.

Estos temas reflejan la variedad de desafíos que enfrenta la legislatura argentina en un clima de tensión política y búsqueda de consensos. El desarrollo de la sesión será clave para observar la dinámica entre los diferentes bloques y el gobierno.