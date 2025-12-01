El Quini 6 dejó un pozo de 14.500 millones: resultados del sorteo del 30 de noviembre

Andrea Fernández
Quini 6

El sorteo número 3326 del Quini 6, realizado este domingo 30 de noviembre, ofreció un pozo superior a 14.500 millones de pesos, atrayendo a más de un millón y medio de apostadores que buscan hacer realidad su sueño de convertirse en millonarios. Esta lotería, una de las más populares de Argentina, seguirá generando expectativa con premios que continúan creciendo.

Resultados de la Modalidad Tradicional

En el sorteo de la modalidad “Tradicional”, el premio alcanzó los 2.200 millones de pesos. Sin ganadores con seis aciertos en el sorteo pasado, el pozo acumuló más dinero. Los números sorteados esta noche fueron: 11 – 04 – 44 – 40 – 25 – 21. Al igual que en la anterior ocasión, no hubo ganadores en esta categoría, lo que permitirá que el pozo siga acumulándose para el próximo miércoles.

Resultados de la Segunda Vuelta

Asimismo, en la modalidad “Segunda Vuelta”, el premio ofrecido fue de 3.600 millones de pesos. Los números seleccionados fueron: 41 – 16 – 24 – 08 – 14 – 22. Al no haberse registrado ganadores con seis aciertos, el pozo seguirá incrementándose para el próximo sorteo.

Resultados de la Modalidad Revancha

El sorteo de la modalidad “Revancha” mostró un pozo de más de 8.000 millones de pesos, siendo el más importante de la noche. Con los números 02 – 28 – 16 – 19 – 03 – 13, tampoco se reportaron ganadores con seis aciertos, lo que contribuye al aumento del premio para la próxima ronda de apuestas.

Resultados de Siempre Sale y próximos sorteos

En la modalidad “Siempre Sale”, se jugó un pozo de más de 357 millones de pesos. Los números sorteados fueron: 44 – 13 – 22 – 40 – 39 – 36. En esta categoría, se registraron 18 ganadores con cinco aciertos, cada uno llevando a casa más de 19 millones de pesos.

El próximo sorteo del Quini 6, a realizarse el miércoles, ofrecerá un pozo total estimado de más de 15.000 millones de pesos, manteniendo la atención de los miles de argentinos que participan en este popular juego de azar.

