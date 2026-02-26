El plan del Gobierno para 2026: Las tres reformas estructurales que marcarán el año legislativo

Denisse Helman
Milei expone en Miami este jueves ante líderes internacionales y empresarios destacados

A pocos días de la apertura del 143° período de sesiones ordinarias del 1 de marzo, el presidente Javier Milei ya definió la hoja de ruta que buscará imponer en el Congreso Nacional. Tras un 2025 de consolidación económica, el Gobierno apuesta ahora a un paquete de leyes “fundacionales” que apuntan a blindar el equilibrio fiscal, transformar el sistema educativo bajo el modelo de vouchers y rediseñar las reglas de juego electorales.

Ley de Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria

Considerada por la Casa Rosada como la “ley de leyes” para terminar definitivamente con la inflación, este proyecto propone un mecanismo de autodisciplina legislativa sin precedentes en Argentina. El eje central es obligar a que todo proyecto de ley que implique un aumento del gasto público deba especificar y justificar de manera técnica su fuente de financiamiento.

Argentina ratificó el acuerdo Mercosur-UE: ¿Qué beneficios tendrá para las exportaciones y el consumo?
Mirá también:

Argentina ratificó el acuerdo Mercosur-UE: ¿Qué beneficios tendrá para las exportaciones y el consumo?

La norma busca evitar que el Congreso sancione leyes sin respaldo presupuestario, algo que el Ejecutivo denomina “populismo legislativo”. Además, el proyecto refuerza la prohibición de emitir dinero para financiar el Tesoro, estableciendo que si los ingresos caen o los gastos superan lo previsto, se deberán ajustar automáticamente otras partidas para mantener el déficit cero.

Libertad Educativa: el desembarco de los vouchers

La reforma educativa que Milei enviará al Congreso promete ser una de las batallas culturales más intensas del año. El proyecto de “Ley de Libertad Educativa” propone un cambio de paradigma en el financiamiento: pasar del subsidio a la oferta (escuelas) al subsidio a la demanda (familias).

Puntos clave de la reforma escolar:

  • Sistema de Vouchers y Becas: Implementación de vales para que las familias elijan la institución, buscando generar competencia entre establecimientos públicos y privados para mejorar la calidad.
  • Educación como Servicio Esencial: Obligación de garantizar una guardia mínima del 75% del servicio educativo ante medidas de fuerza gremiales, asegurando que los alumnos no pierdan días de clase.
  • Nuevas modalidades: Reconocimiento legal de formatos híbridos, educación a distancia y homeschooling, bajo estándares de evaluación nacionales.
  • Evaluación obligatoria: Creación de exámenes de egreso secundarios y la posibilidad de que los padres conozcan los resultados de desempeño de cada institución.

Reforma Electoral: adiós a las PASO y Boleta Única plena

En el plano político, el Gobierno busca simplificar el calendario electoral y reducir el costo de la política para el Estado. La estrategia se divide en tres pilares fundamentales:

Eliminación de las PASO: El oficialismo considera que las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias son una “encuesta cara” que interfiere en la vida interna de los partidos. Su eliminación obligará a las coaliciones (como el PRO o el radicalismo) a dirimir sus candidaturas mediante acuerdos cúpula o internas propias.

Boleta Única de Papel (BUP): Si bien el sistema ya fue aprobado, el Ejecutivo enviará un proyecto para perfeccionar su implementación nacional. El objetivo es garantizar la máxima visibilidad de las listas completas de candidatos en el diseño de la boleta, eliminando la vieja práctica de la “boleta sábana” y el robo de papeles en el cuarto oscuro.

Financiamiento de partidos: Actualización de la ley de 2009 para adecuarla a la era digital, transparentando los aportes privados y reduciendo la publicidad estatal obligatoria.

El discurso del 1 de marzo y el nuevo Código Penal

Además de estos tres pilares, el Presidente incluirá en su discurso de apertura —previsto para el “prime time” de las 21:00 hs— el anuncio de una reforma integral del Código Penal. Esta iniciativa busca bajar la edad de imputabilidad, agravar las penas para delitos de corrupción y narcotráfico, y dar un marco de mayor protección jurídica a las fuerzas de seguridad.

Con una narrativa centrada en el crecimiento económico proyectado para 2026 y la baja de la inflación acumulada, Milei buscará presionar a la oposición dialoguista para sancionar estas leyes antes de las elecciones de medio término. Para el Gobierno, estas reformas no son solo técnicas, sino que representan la consolidación de una “nueva hegemonía” que busca cambiar de raíz el funcionamiento del Estado argentino.

El plan de Milei para 2026: Las tres reformas clave que marcarán la agenda del Congreso
Mirá también:

El plan de Milei para 2026: Las tres reformas clave que marcarán la agenda del Congreso
ETIQUETAS
Compartir este artículo
ayuda escolar anses novedades
ANSES activa un pago extra clave antes de marzo: quiénes lo cobran esta semana y cómo reclamarlo
Anses Sociedad
Tarjeta alimentar para jubilados
Tarjeta Alimentar para jubilados: la verdad sobre el cobro y los bonos confirmados
Anses Sociedad
anses beneficios novedades
Calendario y montos de ANSES en marzo 2026: jubilados, AUH, SUAF y Progresar
Anses
arba patente automotor cambios pba
Cambio radical en la patente automotor 2026 en la Provincia de Buenos Aires: cuánto vas a pagar y cómo es el nuevo esquema
Provincia Sociedad
Boleto estudiantil pba
Boleto Estudiantil Provincia de Buenos Aires 2026: todo sobre la inscripción, requisitos y fechas clave
Provincia
accidente ruta 41 hoy
Fatal accidente en Ruta 41: : Murieron una mujer y un menor tras brutal choque e incendio en General Belgrano
Provincia
Accidente fatal en la Autovía 2: un ciclista perdió la vida tras ser embestido
Trágico accidente en Ruta 2: Un muerto tras tremendo choque entre auto y moto en Chascomús
Chascomús

Más leídas