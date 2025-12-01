El nuevo horario de venta de bebidas alcohólicas en la Provincia de Buenos Aires ya comenzó

Este lunes comenzó diciembre y, con el cambio de mes, se implementó un nuevo horario para la venta de bebidas alcohólicas en la Provincia de Buenos Aires. Esta modificación es clave para los comercios, ya que amplía el margen de operación durante la temporada de calor, cuando la demanda aumenta y las actividades se extienden hasta la noche.

Verano 2026: el nuevo horario de venta de alcohol

Desde el 1 de diciembre hasta el 30 de abril, los comercios habilitados podrán vender bebidas alcohólicas entre las 10:00 y las 23:00. Esta franja horaria más amplia acompaña el hábito de consumo del verano, especialmente en las zonas turísticas donde la actividad se prolonga hasta más tarde.

Es importante señalar que del 1 de mayo al 30 de noviembre, el horario regresa a lo habitual, permitiéndose la venta solamente de 10:00 a 21:00. Este esquema se ha mantenido tras el ajuste de la normativa, que busca que los comercios trabajen bajo horarios más “realistas” según la época del año.

El nuevo horario beneficiará directamente a los comercios, sobre todo en municipios turísticos donde el mayor movimiento se genera durante la tarde y la noche. Al poder vender hasta las 23:00, los clientes ya no tendrán que apurarse a comprar antes de las 21:00, lo que permite a los establecimientos operar con más tranquilidad y aprovechar la demanda nocturna de la temporada de verano.