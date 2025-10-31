El Intendente de General Madariaga se bajó el sueldo para enfrentar la crisis

Francisco Díaz

El municipio de General Juan Madariaga informó mediante un comunicado oficial publicado en su página web que adoptará nuevas medidas para enfrentar la crítica situación económica que atraviesan los vecinos.

De esta forma, se suma al esfuerzo ya iniciado por los distritos de General Guido y Benito Juárez, que recientemente implementaron acciones similares para aliviar las cargas sobre los hogares y comercios.

Medidas adoptadas

Según el comunicado, el municipio dispuso una serie de medidas en un contexto donde la inflación, los costos crecientes y la caída de la actividad económica presionan tanto a familias como a pequeñas empresas. Entre las iniciativas se destacan:

  • Reducción temporal del sueldo del intendente y sus colaboradores
  • Revisión de gastos generales, evitando aquellos que no son prioritarios

Estas determinaciones buscan garantizar en tiempo y forma el pago de salarios de toda la planta municipal, asegurando que la gestión pueda sostener sus obligaciones sin afectar el servicio a los vecinos.

Antecedentes de otros distritos

General Guido y Benito Juárez ya habían anunciado medidas en línea con esta estrategia, reconociendo que el contexto provincial y nacional exige actores locales que tomen iniciativas de contención.

Con ello, General Juan Madariaga refuerza la idea de que la solidaridad intermunicipal y la coordinación pueden marcar la diferencia en un escenario adverso.

Más leídas