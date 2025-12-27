El Municipio de Castelli aplicará tasas más altas a los sectores de mayores ingresos

El municipio de Castelli avanzó con la aprobación del Código Tributario 2026, una iniciativa impulsada por el Ejecutivo local que fue avalada el martes por la noche en la Asamblea de Concejales y Mayores Contribuyentes.

Tras la convalidación de la norma, el intendente Francisco Echarren expresó públicamente su respaldo a la ordenanza y destacó que el esquema impositivo se apoya en el principio de equidad fiscal, señalando que quienes poseen mayor capacidad económica deben realizar un mayor aporte al sostenimiento del Estado local. En ese marco, remarcó que la medida responde a criterios de justicia social y a valores que, según sostuvo, guían la gestión municipal.

El jefe comunal también se manifestó con dureza contra sectores políticos opositores, particularmente referentes locales de La Libertad Avanza, a quienes cuestionó por su postura frente al nuevo régimen tributario, marcando una fuerte diferenciación ideológica.

La aprobación del Código se dio sin mayores discusiones dentro del recinto y contó con un respaldo amplio. Desde el bloque oficialista sostuvieron que las tasas municipales tienen como correlato la prestación efectiva de servicios y defendieron la necesidad de una recaudación acorde para garantizar su continuidad y calidad.

Además, los concejales alineados con el Ejecutivo subrayaron que el esquema impositivo apunta a una contribución proporcional, donde el esfuerzo fiscal sea mayor para quienes más recursos poseen, con el objetivo de fortalecer políticas públicas destinadas a los sectores más vulnerables del distrito.