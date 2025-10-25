El mal tiempo persiste en la provincia de Buenos Aires: rige una alerta naranja por fuertes tormentas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene vigente una alerta naranja por fuertes tormentas que continúan afectando a gran parte de la provincia de Buenos Aires durante este sábado 25 de octubre, con intensas lluvias, ráfagas de viento y caída de granizo.

Según el organismo, las condiciones comenzaron a deteriorarse desde la víspera y durante toda la madrugada, y se espera que mejoren hacia el mediodía o primeras horas de la tarde, cuando el sistema frontal se desplace hacia el litoral.

💬 “El área será afectada por lluvias y tormentas, algunas localmente fuertes, acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, granizo y ráfagas intensas que podrían alcanzar los 90 km/h”, precisó el SMN.

El informe detalla que se prevén acumulados de entre 40 y 70 milímetros, aunque varios municipios bonaerenses ya reportan más de 120 mm en 24 horas, generando anegamientos, calles intransitables y cortes parciales en rutas y caminos rurales.

Además, se mantiene una alerta amarilla en zonas lindantes, donde también se esperan tormentas y vientos fuertes, aunque con menor intensidad.

El domingo mejora el tiempo: sin lluvias, pero con descenso de temperatura

La buena noticia es que, según el pronóstico extendido, el domingo —día de elecciones— se presentará sin lluvias en la provincia, aunque con un marcado descenso de temperatura y vientos persistentes del sector sur, lo que hará que la jornada se sienta más fresca.

Recomendaciones ante la alerta por tormentas

Las autoridades de Defensa Civil y el propio SMN reiteraron una serie de consejos para la población:

🚗 Evitar circular por calles o caminos anegados.

por calles o caminos anegados. ⚡ No refugiarse bajo árboles ni postes durante tormentas eléctricas.

durante tormentas eléctricas. 🌬️ Asegurar objetos que puedan volarse (lonas, macetas, carteles, chapas).

que puedan volarse (lonas, macetas, carteles, chapas). 📱 Seguir los avisos oficiales del SMN, municipios y Defensa Civil.

del SMN, municipios y Defensa Civil. 🏠 Desenchufar aparatos eléctricos ante descargas o cortes de luz.

La situación se monitorea minuto a minuto en toda la provincia, mientras los equipos de emergencia trabajan en zonas afectadas por las fuertes lluvias.

El alivio llegará en las próximas horas, pero la recomendación sigue siendo extremar precauciones y mantenerse informados.