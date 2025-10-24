El mal tiempo no da tregua: continúa el alerta por tormentas fuertes

Francisco Díaz
tormentas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene la alerta amarilla por tormentas para gran parte de la Provincia de Buenos Aires, indicando que las lluvias intensas, tormentas y ráfagas de viento, podrían extenderse hasta el mediodía del sábado.

La alerta amarilla significa que las condiciones meteorológicas son potencialmente peligrosas para actividades cotidianas, por lo que se recomienda extremar precauciones, proteger objetos que puedan volar y evitar circular innecesariamente, especialmente en zonas con riesgo de anegamientos.

Según el SMN, las tormentas comenzaron en la madrugada y se mantendrán durante todo el día. El radar del sitio especializado Windy indica que la parte más intensa de las tormentas se registrará entre las 20 y las 22 horas, con lluvias fuertes especialmente alrededor de las 21 horas.

Recomendaciones para los vecinos:

  • Evitar transitar por calles inundadas.
  • Retirar o asegurar objetos sueltos en patios y balcones.
  • Mantenerse informado a través de fuentes oficiales sobre la evolución del clima.
  • Revisar sistemas de desagüe y mantener limpios los canales de evacuación de agua.

