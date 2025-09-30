El jueves comienza el juicio contra el policía acusado de femicidio en General Belgrano

El próximo jueves 2 de octubre dará inicio en los Tribunales de la ciudad de Dolores el juicio oral y público contra Nataniel Thierry Schouten, un oficial de la Policía de la Provincia de Buenos Aires de 39 años acusado de asesinar a su exsuegra, Marcela Costilch (57), y de intentar matar a su expareja, Eleana Peña (33), quien logró salvarse gracias a la intervención de un vecino.

El crimen ocurrió en la madrugada del 27 de julio de 2024 en General Belgrano, cuando Schouten, que estaba de licencia médica, atacó a Costilch hasta provocarle la muerte de manera brutal.

Posteriormente, se dirigió a la vivienda de Peña, a quien golpeó violentamente hasta que un vecino logró retenerlo y alertar a la policía. La rápida intervención permitió su detención en el acto. El caso generó una profunda conmoción en la comunidad belgranense y tuvo amplia repercusión en todo el país.

Desde el entorno de las víctimas, se espera una condena ejemplar. “Es un día muy importante para nosotros, esperamos que la Justicia esté a la altura y que el asesino reciba reclusión perpetua por tiempo indeterminado”, expresaron familiares de Costilch y Peña.

Además del femicidio y el intento de homicidio, Schouten enfrenta otros tres procesos judiciales: uno por amenazas y lesiones y dos por desobediencia.

Vecinos y allegados a las víctimas han convocado a acompañar a las familias en los tribunales de Dolores durante el juicio. Para ello, se ha dispuesto un colectivo y vehículos particulares que partirán a las 7 de la mañana desde la Casa de Campo de General Belgrano, en una movilización que busca hacer sentir a la justicia la fuerza de toda una comunidad.