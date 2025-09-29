El IPS paga hoy jubilaciones y pensiones de septiembre según DNI

El Instituto de Previsión Social (IPS) comenzó el pago de jubilaciones y pensiones correspondiente al mes de septiembre. Esta iniciativa se lleva a cabo en un contexto donde los beneficiarios recibirán su dinero en diferentes fechas, basado en la terminación de su Documento Nacional de Identidad (DNI).

¿Cuándo cobran los jubilados y pensionados en septiembre?

Este lunes 29 de septiembre, los beneficiarios cuyo DNI termina en 0 y 1 son los primeros en recibir el abono de sus pensiones y jubilaciones. A partir de mañana, el 30 de septiembre, será el turno de aquellos con DNI finalizado en 2 y 3, y así sucesivamente, en un cronograma que se extenderá durante toda la semana.

Detalles importantes sobre el pago

El IPS ha anunciado que el proceso de pago se realizará de manera automática, sin necesidad de que los beneficiarios realicen trámites adicionales.

Las fechas para el resto de los DNI son:

30 de septiembre: terminaciones en 2 y 3.

1 de octubre: terminaciones en 4 y 5.

2 de octubre: terminaciones en 6 y 7.

3 de octubre: terminaciones en 8 y 9.

¿Cómo acceder a la información sobre pagos y trámites?

Los jubilados y pensionados pueden consultar detalles sobre su situación en la página web oficial del IPS o a través de sus líneas telefónicas. Además, se recomienda estar atentos a los avisos en medios locales, donde se difundirán novedades relacionadas con los pagos. Es fundamental que todos los beneficiarios verifiquen sus datos para evitar inconvenientes en el cobro de sus haberes.