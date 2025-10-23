El IPS anunció el cronograma de pagos de octubre para jubilados y pensionados bonaerenses

El Instituto de Previsión Social (IPS) de la provincia de Buenos Aires dio a conocer las fechas en las que las personas jubiladas y pensionadas percibirán sus haberes correspondientes al mes de octubre. Además, el organismo recordó el vencimiento del plazo para que los colegios privados regularicen sus deudas previsionales.

Cuándo se pagan las jubilaciones y pensiones de octubre

Según informó el IPS, los pagos comenzarán el jueves 30 de octubre y se extenderán hasta el viernes 31 de octubre, de acuerdo con la terminación del DNI de cada beneficiario.

A continuación, el detalle del cronograma de pagos:

Jueves 30 de octubre: Jubilaciones y pensiones con DNI terminados en 0, 1, 2 y 3 . Pensiones sociales no contributivas con DNI terminados en 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 .

Viernes 31 de octubre: Jubilaciones y pensiones con DNI terminados en 4, 5, 6, 7, 8 y 9 .



El organismo bonaerense recordó que los haberes estarán disponibles para su cobro a través de las entidades bancarias habituales y que se mantienen los canales digitales para consultas o gestiones.

Plazo para colegios privados que quieran adherir al plan de regularización

El IPS también informó que el miércoles 30 de octubre vence el plazo para que los establecimientos educativos de gestión privada (EEP) puedan adherir al Plan de regularización de deudas previsionales, establecido por la resolución 17.879/25.

Este plan fue aprobado por el directorio del organismo con el objetivo de facilitar la normalización de las obligaciones previsionales de los colegios que mantengan deudas con el sistema provincial.

Desde el IPS señalaron que las instituciones interesadas pueden completar el trámite a través de los canales habilitados por el organismo antes del cierre del plazo.