El gremio de la carne logró un aumento salarial del 8% pese al tope del Gobierno

Los trabajadores de la carne alcanzaron un acuerdo paritario con el sector empresario que regirá de noviembre de 2025 a febrero de 2026. Este acuerdo incluye incrementos salariales que, en total, superan el 8 por ciento en todas las plantas de procesamiento del país.

Aumentos salariales escalonados

La Federación de Sindicatos de Trabajadores de la Carne y Afines de la República Argentina (FESITCARA) confirmó el acuerdo a través de sus redes sociales. El incremento salarial comenzará con un aumento del 2,5% para noviembre, según lo refrendado por su titular, Gabriel Vallejos.

Los aumentos se distribuyen de la siguiente manera: 2,5 % para noviembre, 2 % para diciembre, 1,8 % para enero y 1,7% para febrero.

Presentismo y novedades previas

Además, se acordó que los trabajadores recibirán una suma fija de 20.000 pesos mensuales en concepto de presentismo durante el trimestre diciembre-enero.

Este acuerdo se suma a los incrementos paritarios firmados anteriormente durante la segunda mitad del año, que contemplaron aumentos del 1,9% en julio, 1,9% en agosto, 1,9% en septiembre y 1% en octubre.

Desafíos en el contexto laboral

La FESITCARA destacó la relevancia de haber conseguido estos índices de aumento salarial, a pesar de las limitaciones impuestas por la Secretaría de Trabajo, que establece un tope del 1 % mensual para los incrementos de convenio de los gremios.