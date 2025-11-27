El gremio de la carne logró un aumento salarial del 8% pese al tope del Gobierno

Ignacio Hernández
El gremio de la carne logró un aumento salarial del 8% pese al tope del Gobierno

Los trabajadores de la carne alcanzaron un acuerdo paritario con el sector empresario que regirá de noviembre de 2025 a febrero de 2026. Este acuerdo incluye incrementos salariales que, en total, superan el 8 por ciento en todas las plantas de procesamiento del país.

Aumentos salariales escalonados

La Federación de Sindicatos de Trabajadores de la Carne y Afines de la República Argentina (FESITCARA) confirmó el acuerdo a través de sus redes sociales. El incremento salarial comenzará con un aumento del 2,5% para noviembre, según lo refrendado por su titular, Gabriel Vallejos.

Aumento confirmado para Empleados de Comercio: ¿Cómo quedan los salarios con aguinaldo?
Mirá también:

Aumento confirmado para Empleados de Comercio: ¿Cómo quedan los salarios con aguinaldo?

Los aumentos se distribuyen de la siguiente manera: 2,5 % para noviembre, 2 % para diciembre, 1,8 % para enero y 1,7% para febrero.

Presentismo y novedades previas

Además, se acordó que los trabajadores recibirán una suma fija de 20.000 pesos mensuales en concepto de presentismo durante el trimestre diciembre-enero.

Este acuerdo se suma a los incrementos paritarios firmados anteriormente durante la segunda mitad del año, que contemplaron aumentos del 1,9% en julio, 1,9% en agosto, 1,9% en septiembre y 1% en octubre.

Desafíos en el contexto laboral

La FESITCARA destacó la relevancia de haber conseguido estos índices de aumento salarial, a pesar de las limitaciones impuestas por la Secretaría de Trabajo, que establece un tope del 1 % mensual para los incrementos de convenio de los gremios.

Banco Nación ofrece hasta el 30% de reintegro en combustibles por pocos días más
Mirá también:

Banco Nación ofrece hasta el 30% de reintegro en combustibles por pocos días más
ETIQUETAS
Compartir este artículo
bono jubilados anses
Calendario de pagos a jubilados en diciembre 2025: cuándo cobrás aguinaldo, bono y aumento
Anses
arsenico
Preocupación en la Provincia: 66 municipios bonaerenses con niveles críticos de arsénico
Provincia
FAECYS anuncia nueva escala salarial para empleados de comercio en el segundo semestre 2025
Aumento confirmado para Empleados de Comercio: ¿Cómo quedan los salarios con aguinaldo?
Sociedad
Kicillof presenta su plan económico ante intendentes y legisladores para evitar el estancamiento
La Provincia declara emergencia económica y tensa la relación con los municipios
Provincia
whirpool
Whirlpool cerró su planta de Pilar y despidió a 220 trabajadores
Nacionales Provincia
FotoJet 2025 11 26T134020.391
Joven de 16 confesó haber asesinado a su novio y está prófuga: la buscan desesperadamente y hay recompensa
Nacionales
Micro de pasajeros volcó en Ruta 2: al menos dos muertos y decenas de heridos en el accidente
Tragedia en la Ruta 2: el chofer del micro se negó a declarar y fue trasladado a Batán
Provincia

Más leídas