El Gobierno dio de baja otras tres prepagas: qué empresas son y qué pasa con sus afiliados

-
En un nuevo paso del proceso de reordenamiento del sistema sanitario, el Gobierno Nacional, a través de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), oficializó la baja de tres entidades de medicina prepaga.
Esta medida se suma a una lista que ya supera las 110 empresas eliminadas del registro oficial desde el inicio de la gestión actual, bajo la premisa de depurar un padrón que presentaba irregularidades y falta de actividad real.
iPhone y celulares de alta gama a precio internacional: ¿Cómo impacta la eliminación de aranceles en Argentina?
Cuáles son las tres prepagas dadas de baja
A través de un edicto publicado en el Boletín Oficial este miércoles 14 de enero de 2026, la SSS inició el procedimiento para rechazar la inscripción definitiva y cancelar el registro provisorio de las siguientes firmas:
-
Staff Médico S.A. (R.N.E.M.P. Nº 1-1079-4)
-
Sancor Medicina Privada S.A. (R.N.E.M.P. Nº 1-1723-8)
-
Obra Social del Personal Aeronáutico (OSPA) (R.N.E.M.P. Nº 6-1083-6)
Es importante aclarar, para tranquilidad de los usuarios, que en los casos de firmas vinculadas a grupos mayores (como el caso de SanCor Salud), la medida afecta únicamente a las razones sociales específicas mencionadas en el edicto y no a la operatividad general del holding prestador.
Por qué se tomó la medida: los motivos oficiales
La Superintendencia fundamentó la decisión en una auditoría exhaustiva que detectó que estas entidades no cumplían con los requisitos básicos para funcionar como tales. Los tres pilares de la baja son:
- Ausencia de afiliados activos: Según los datos oficiales del organismo, ninguna de estas tres empresas registraba beneficiarios en sus padrones al momento de la intervención.
- Falta de documentación obligatoria: Las empresas no habían presentado balances financieros, estados contables ni cartillas médicas actualizadas, incumpliendo la Ley 26.682 de Medicina Prepaga.
- Inactividad operativa: Muchas de estas firmas contaban con una inscripción provisoria que databa de años anteriores, pero funcionaban como sellos de goma que nunca llegaron a prestar servicios reales de salud.
Desde la Superintendencia señalaron que estas acciones buscan garantizar que el Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga (RNEMP) refleje solo a aquellas compañías con capacidad económica y operativa para brindar cobertura médica a los argentinos.
Qué pasa con los afiliados y el servicio
Ante la difusión de la noticia, la principal duda de los ciudadanos es el impacto en la atención médica. La respuesta oficial es contundente: no hay afectación directa para los usuarios activos del sistema de salud privado por dos razones fundamentales:
- En el caso de estas tres empresas en particular, no tenían afiliados registrados, por lo que no hay pacientes que se queden sin cobertura.
- En el caso de OSPA, la entidad aclaró que su operación como Obra Social continúa vigente y que el pedido de baja fue voluntario respecto a su registro como prepaga, ya que nunca funcionó bajo esa modalidad específica.
Para el resto del sistema, esta poda administrativa funciona como una advertencia para las empresas que no regularicen su situación documental. El Gobierno busca que el mercado de la salud privada sea más transparente, eliminando la intermediación innecesaria que encarece los costos sin aportar beneficios prestacionales.
El contexto de la depuración del sistema de salud
Desde el comienzo de 2024, el Ministerio de Salud ha puesto el foco en la fiscalización de las prepagas. El objetivo final es un sistema donde los usuarios puedan elegir libremente su prestador y donde las empresas compitan por calidad y precio, eliminando a aquellas que no poseen la solvencia mínima requerida por ley.