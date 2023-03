El Gobierno lanzó el nuevo Índice de Crianza: ¿Qué es y cual será su función?

El Gobierno lanzó ayer el nuevo Índice de Crianza, una herramienta que da estimaciones sobre los costos que conllevan la crianza de los niños, las niñas y adolescentes. Lo anunció la Ministra de las Mujeres, Ayelén Mazzina, acompañada por el Ministro de Economía, Sergio Massa. El anuncio se hizo en el marco del día internacional por la lucha de los derechos de la mujer.

“Tener hijas o hijos es una decisión personal, pero implica un costo. Cuando la crianza no es compartida, la carga de los cuidados recae principalmente en las mujeres. Cuando los progenitores se ausentan y no cumplen con la cuota alimentaria, lo que viven esas madres tiene un nombre, no le busquemos muchas vueltas: se llama violencia económica”, aseguró Mazzina.

“Este índice es una herramienta muy poderosa para reconocer el trabajo de cuidar y garantizar los derechos de las infancias. Es parte de un compromiso político del Ejecutivo, que debe ser acompañado por los otros poderes del Estado", continuó la Funcionaria.

"Necesitamos reformas procesales que establezcan sistemas de identificación mucho más eficaces y que entiendan que los pibes comen todos los días, que necesitan vestirse, tener una vida digna, que no pueden esperar los procesos judiciales que demoran años”, agregó.

El pedido de Massa a la Justicia

Por otro lado, Massa le pidió le pidió a la Corte Suprema de Justicia que, “a partir de la publicación del Índice de Crianza, saque una Acordada que establezca como obligatoria su aplicación por parte de la Justicia de familia."

"Para que nosotros asumamos la responsabilidad de dar certeza, la Justicia asuma la responsabilidad de dar certeza, los papás cumplan con sus obligaciones. Eso nos va a hacer una sociedad mejor y nos va a permitir que vivamos todos mucho más seguro”, agregó el Ministro.

El IC es la primera estimación en el mundo llevada adelante por un organismo oficial y que contribuye a la planificación de las políticas públicas.