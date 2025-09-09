banner ad

El frío comienza a despedirse: semana con clima agradable en la Provincia de Buenos Aires

Francisco Díaz
agradavle

La semana continúa con buen clima y temperaturas agradables en la Provincia de Buenos Aires, ya que el frío parece quedar atrás y se siente la cercanía de la primavera, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El organismo indicó que se esperan días estables, con predominio del sol y sin lluvias a la vista, lo que marca un cambio en las condiciones respecto de las jornadas invernales anteriores.

Desvío en la Ruta 11: Recomiendan precauciones al circular
Mirá también:

Desvío en la Ruta 11: Recomiendan precauciones al circular

Pronóstico día por día en la Provincia

  • Martes 9 de septiembre
    Cielo algo nublado por la mañana, despejado durante la tarde y parcialmente cubierto hacia la noche.
    Temperaturas entre una mínima de 7° y una máxima de 22°.
  • Miércoles 10 de septiembre
    Cielo parcialmente nublado durante la mañana, con tendencia a mayormente nublado en horas de la tarde.
    Temperaturas previstas entre 9° y 23°.
  • Jueves 11 de septiembre
    Jornada mayormente soleada, con condiciones similares a las primaverales.
    Temperaturas entre 7° y 23°.
  • Viernes 12 de septiembre
    Cielo parcialmente nublado, con un leve descenso térmico en comparación con los días anteriores.
    Temperaturas entre 8° y 19°.

De esta manera, la Provincia de Buenos Aires se encamina hacia un período de jornadas más templadas y con mayor cantidad de horas de luz, anticipando la llegada de la primavera.

¡Atención! así se aplicarán las retenciones en las billeteras virtuales en Provincia de Buenos Aires
Mirá también:

¡Atención! así se aplicarán las retenciones en las billeteras virtuales en Provincia de Buenos Aires
ETIQUETAS
Compartir este artículo
Mercado pago r
El Gobierno bonaerense obliga a billeteras digitales a retener Ingresos Brutos
Provincia Sociedad
elecciones abstencion
El dato que sacude las Elecciones Bonaerenses 2025: la abstención superó a Kicillof y Milei
Provincia
pesos dolares
Tras las elecciones bonaerenses, el dólar se dispara y se acerca a los $1.500
Nacionales Provincia
retencion arba billeteras virtuales
¡Atención! así se aplicarán las retenciones en las billeteras virtuales en Provincia de Buenos Aires
Provincia Sociedad
IMG 20250908 213223 (1280 x 746 píxel)
Kicillof resucitó al peronismo y se convierte en un potencial candidato presidencial para 2027
Provincia
kici massa
Axel Kicillof tras el triunfo: “Elección histórica y victoria aplastante”
Provincia
kicillof massa
Triunfo del peronismo en Provincia de Buenos Aires sacude la estrategia de Milei antes de octubre
Provincia

Más leídas