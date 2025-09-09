El frío comienza a despedirse: semana con clima agradable en la Provincia de Buenos Aires

La semana continúa con buen clima y temperaturas agradables en la Provincia de Buenos Aires, ya que el frío parece quedar atrás y se siente la cercanía de la primavera, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El organismo indicó que se esperan días estables, con predominio del sol y sin lluvias a la vista, lo que marca un cambio en las condiciones respecto de las jornadas invernales anteriores.

Pronóstico día por día en la Provincia

Martes 9 de septiembre

Cielo algo nublado por la mañana, despejado durante la tarde y parcialmente cubierto hacia la noche.

Temperaturas entre una mínima de 7° y una máxima de 22°.

Cielo parcialmente nublado durante la mañana, con tendencia a mayormente nublado en horas de la tarde.

Temperaturas previstas entre 9° y 23°.

Jornada mayormente soleada, con condiciones similares a las primaverales.

Temperaturas entre 7° y 23°.

Cielo parcialmente nublado, con un leve descenso térmico en comparación con los días anteriores.

Temperaturas entre 8° y 19°.

De esta manera, la Provincia de Buenos Aires se encamina hacia un período de jornadas más templadas y con mayor cantidad de horas de luz, anticipando la llegada de la primavera.