El Frente Renovador advierte que las elecciones del 26 serán las más caras de la historia

Francisco Díaz
boletaunicapapel

Como es de dominio público y después de días de incertidumbre, José Luis Espert anunció su renuncia a la candidatura a diputado nacional por La Libertad Avanza, dejando a Diego Santilli como primer candidato del espacio. La decisión se produce cuando las boletas ya habían sido impresas con la imagen de Espert, lo que genera la necesidad de reimprimirlas y un gasto extraordinario para el Estado.

Según fuentes del Frente Renovador, la reimpresión podría costar alrededor de 15 mil millones de pesos. Jimena López, candidata a diputada por Fuerza Patria, criticó la situación: “El capricho de Milei de sostener la candidatura de Espert nos va a costar más de 100 palos verdes. Todo esto mientras no hay plata para los jubilados, las universidades ni las personas con discapacidad”.

Se viene un nuevo finde largo: ¿Por qué es feriado el viernes 10?
Mirá también:

Se viene un nuevo finde largo: ¿Por qué es feriado el viernes 10?

En la misma línea, Sebastián Galmarini, director del Banco Provincia y candidato por Fuerza Patria, sostuvo que la renuncia de Espert era necesaria, pero criticó la demora en la decisión. “Corresponde que renuncie, se lo debían a todos los argentinos. Pero esperaron hasta que las boletas ya estaban impresas. Vean cuánto costó el capricho de Javier Milei de tener un narco en su boleta”, señaló.

Para dimensionar el gasto, el Frente Renovador explicó que en 2025 ya se invirtieron 52 mil millones de pesos en la impresión de la nueva Boleta Única de Papel (BUP). En 2023, la impresión de boletas partidarias costó 34 mil millones de pesos actualizados. Si se confirma la reimpresión de las BUP por la baja de Espert, el costo total ascendería a 66 mil millones de pesos, lo que marcaría la elección más cara de la historia argentina.

Lunes gris y fresco en el inicio de la semana corta: ¿Cómo sigue el tiempo?
Mirá también:

Lunes gris y fresco en el inicio de la semana corta: ¿Cómo sigue el tiempo?
ETIQUETAS
Compartir este artículo
yarara
Alarma en General Lavalle: un hombre en terapia intensiva tras la mordedura de una yarará
General Lavalle
lluvia
Cesó el alerta naranja en la provincia, pero seguirán las lluvias dispersas
Provincia
Noticia 2025 20251005 114046 0000
Fuerte temporal en Provincia de Buenos Aires: destrozos, caída de granizo y alerta naranja en varias localidades
Provincia
mordedura de yarara
Mordedura de yarará en General Lavalle: Qué medidas tomar sin perder tiempo
General Lavalle
fresco
Lunes gris y fresco en el inicio de la semana corta: ¿Cómo sigue el tiempo?
Provincia
feriado
Se viene un nuevo finde largo: ¿Por qué es feriado el viernes 10?
Nacionales
Elecciones 2025: bonaerenses se preparan para votar este domingo en toda la provincia
Elecciones 2025: multas de hasta $77.000 por sacar o difundir fotos del proceso de votación
Nacionales

Más leídas