El Fondo Nacional de las Artes lanzó los Préstamos UVA a tasa 0% 2025 ¿Quiénes pueden acceder?

El arte y la cultura vuelven a recibir un impulso financiero con la apertura de una nueva línea de créditos del Fondo Nacional de las Artes (FNA). Esta propuesta, que combina accesibilidad y apoyo directo a la producción cultural, busca fortalecer a artistas, gestores y empresas creativas de todo el país con préstamos actualizados por UVA pero sin intereses.

Créditos UVA a tasa 0%: apoyo para artistas y empresas culturales

El Fondo Nacional de las Artes, dependiente de la Secretaría de Cultura de la Nación, anunció la apertura de los Préstamos UVA a tasa 0% 2025, una herramienta pensada para motorizar la producción artística y cultural argentina.

La medida apunta a personas físicas —como artistas, gestores o emprendedores culturales— y empresas del sector que necesiten financiamiento para desarrollar, producir o mejorar sus proyectos. Según el organismo, esta política busca ser un “motor económico y creativo”, garantizando la sustentabilidad del fondo y el fortalecimiento del talento nacional.

Condiciones financieras y modalidad de los créditos

El aspecto más atractivo de esta línea es su tasa 0%, lo que significa que no se cobran intereses. Los préstamos se otorgan en Unidades de Valor Adquisitivo (UVA), una unidad que se actualiza diariamente según la inflación medida por el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER).

El programa contempla tres modalidades principales, con distintos montos máximos y plazos de devolución:

Proyectos culturales (personas físicas)

Monto y plazo: desde $1.500.000 hasta $20.000.000 , a devolver en hasta 36 o 48 cuotas mensuales .

desde hasta , a devolver en hasta . Destino: destinado a artistas y gestores culturales que necesiten financiar etapas del proceso creativo o de producción. Esto puede incluir pago de honorarios, edición de publicaciones, montaje de obras, viajes de estudio o participación en festivales.

Refacciones y equipamiento (personas físicas)

Monto y plazo: desde $1.500.000 hasta $20.000.000 , con un máximo de 36 o 48 cuotas mensuales .

desde hasta , con un máximo de . Destino: pensado para quienes necesiten refaccionar inmuebles dedicados a la actividad artística o adquirir equipamiento, mobiliario, herramientas digitales o instrumentos musicales. Es ideal, por ejemplo, para un músico que quiera invertir en su crecimiento profesional.

Industrias culturales (empresas)

Monto y plazo: desde $2.000.000 hasta $30.000.000 , con un máximo de 24, 36 o 48 cuotas mensuales , según el monto solicitado.

desde hasta , con un máximo de , según el monto solicitado. Destino: dirigido a empresas culturales que necesiten financiar proyectos en cualquier etapa creativa o productiva, o adquirir maquinaria, equipamiento o insumos. Puede aplicarse, por ejemplo, a una productora audiovisual o editorial.

Cómo solicitar los préstamos UVA del Fondo Nacional de las Artes

El proceso de solicitud es 100% digital y se gestiona a través de la plataforma oficial del FNA.

Los pasos para aplicar son los siguientes:

Definir la línea y el destino del crédito (Proyectos, Refacciones/Equipamiento o Industrias Culturales).

Establecer el monto y las cuotas a devolver, de acuerdo con la capacidad de pago .

. Crear una cuenta en la plataforma del FNA.

Completar el formulario de la sección “Préstamos” .

. Adjuntar la documentación personal, financiera y laboral requerida (en formato PDF o JPG).

El FNA evalúa la capacidad de pago mensual en el caso de las personas físicas, y la capacidad de toma de deuda para las empresas del sector. Una vez aprobado, el beneficiario recibe el dinero y comienza a devolverlo en cuotas mensuales ajustadas por UVA.

Un impulso sostenido para el talento nacional

El presidente del organismo, Tulio Andreussi Guzmán, destacó que la ampliación de esta línea de créditos forma parte de una gestión financiera responsable orientada a garantizar la continuidad del apoyo al sector cultural. Según explicó, el objetivo es que esta herramienta siga disponible para las generaciones actuales y futuras de artistas argentinos, consolidando al Fondo Nacional de las Artes como un pilar de desarrollo económico y creativo.