El fin de una era: Marcelo Gallardo deja River Plate en una jornada histórica y dolorosa

Este jueves 26 de febrero de 2026 no es un día más para el fútbol argentino. Marcelo Gallardo, el técnico más ganador en la historia de River Plate, se despide oficialmente de su cargo tras un segundo ciclo que no logró replicar la gloria de su primera etapa. La noticia, que sacudió los cimientos del Estadio Monumental, marca el cierre de un capítulo que comenzó con la ilusión de recuperar la identidad perdida y termina con una crisis deportiva que precipitó su salida.

La derrota el pasado domingo ante Vélez Sarsfield en Liniers fue el detonante final. Tras varios días de silencio y reflexión en el River Camp, el “Muñeco” comunicó su decisión irreversible a la dirigencia encabezada por Stefano Di Carlo. El anuncio oficial dejó una frase que resuena en el corazón del hincha: “Me invade la emoción y el dolor por no poder cumplir con los objetivos”. Con un equipo golpeado anímicamente y fuera de los puestos de vanguardia en el Torneo Apertura, el ciclo se volvió insostenible a pesar del respaldo institucional.

Los números detrás de la crisis: una inversión millonaria sin frutos

Uno de los puntos que más debate genera en el mundo River es la enorme brecha entre la inversión realizada y los resultados obtenidos en el campo de juego. Desde su regreso en agosto de 2024, la dirigencia realizó un esfuerzo económico sin precedentes para satisfacer los pedidos del entrenador. En los últimos cuatro mercados de pases, River invirtió cerca de 90 millones de dólares en la llegada de 20 refuerzos, incluyendo figuras de la talla de Germán Pezzella, Marcos Acuña y la joven promesa ecuatoriana Kendry Páez.

Sin embargo, esa jerarquía nominal no se tradujo en un funcionamiento colectivo sólido. La efectividad de Gallardo en este segundo paso apenas alcanzó el 53,72% de los puntos, con un registro preocupante de 35 victorias, 32 empates y 18 derrotas en 85 partidos oficiales. A diferencia de su etapa anterior, donde los títulos locales e internacionales eran moneda corriente, esta vez las vitrinas quedaron vacías y la clasificación a la Copa Libertadores 2027 se encuentra seriamente comprometida.

Ítem Detalle del Segundo Ciclo Inversión total USD 90.000.000 aprox. Refuerzos incorporados 20 futbolistas Efectividad de puntos 53,7% Títulos obtenidos 0 Último resultado Derrota 0-1 vs Vélez

La herencia del Muñeco y el plantel que recibe el sucesor

A pesar del mal presente, Gallardo deja una base de jugadores con un potencial de reventa y calidad técnica importante. Nombres como Agustín Ruberto, Ian Subiabre y el juvenil Joaquín Freitas asoman como las joyas de la cantera que deberán ser potenciadas por quien tome el mando. El desafío para el próximo director técnico será gestionar un vestuario que cuenta con referentes como Franco Armani y Manuel Lanzini, pero que hoy se muestra vulnerable y falto de confianza.

La enfermería también ha sido un dolor de cabeza constante en este inicio de 2026. Actualmente, el equipo sufre las bajas de piezas clave como Juan Fernando Quintero y Kendry Páez, sumado a un Franco Armani que ha lidiado con molestias físicas en las últimas semanas. Esta irregularidad en la disponibilidad de los jugadores fue uno de los argumentos que utilizó el cuerpo técnico saliente para explicar la falta de una alineación titular consolidada.

Ausencias por lesión: Juan Fernando Quintero (distensión) y Kendry Páez (molestia muscular).

Juan Fernando Quintero (distensión) y Kendry Páez (molestia muscular). Jugadores a recuperar: Sebastián Driussi busca su mejor forma física tras un desgarro reciente.

Sebastián Driussi busca su mejor forma física tras un desgarro reciente. Proyecciones juveniles: El club apostará fuertemente por Ruberto y Subiabre para la segunda mitad del año.

¿Quién será el nuevo DT? Los nombres que suenan en Núñez

Con la salida de Gallardo ya consumada, la danza de nombres para sucederlo no se hizo esperar. La dirigencia de River sabe que no tiene margen de error y busca un perfil que combine experiencia con una propuesta ofensiva acorde a la historia del club. El principal candidato que asoma en el horizonte es Eduardo “Chacho” Coudet, quien actualmente se encuentra en una situación negociable y cuenta con el consenso de una parte importante de la comisión directiva.

Otros nombres en carpeta incluyen a Hernán Crespo, de gran presente en Brasil, y la dupla de la Selección Argentina Sub-17, Pablo Aimar y Diego Placente, aunque esta última opción parece más difícil debido a sus compromisos con la AFA. Lo cierto es que el nuevo entrenador deberá asumir de forma inmediata, ya que River tiene por delante un calendario asfixiante con el objetivo de entrar a los playoffs del Torneo Apertura y avanzar en la Copa Argentina.

El calendario inmediato: un marzo sin margen de error

River no tiene tiempo para lutos. Tras la despedida de Gallardo este jueves ante Banfield en el Monumental —donde se espera una ovación histórica a pesar de los resultados—, el equipo deberá enfocarse en una seguidilla de partidos que definirán su futuro en el certamen doméstico. El próximo lunes 2 de marzo, el Millonario visitará a Independiente Rivadavia en Mendoza, uno de los animadores del torneo, en lo que será el debut del interinato o del nuevo cuerpo técnico.

El fixture de marzo presenta los siguientes desafíos:

Lunes 02/03: vs. Independiente Rivadavia (Visitante) – 21:30 hs.

vs. Independiente Rivadavia (Visitante) – 21:30 hs. Domingo 08/03: vs. Atlético Tucumán (Local) – 21:15 hs.

vs. Atlético Tucumán (Local) – 21:15 hs. Jueves 12/03: vs. Huracán (Visitante) – 21:30 hs.

vs. Huracán (Visitante) – 21:30 hs. Domingo 15/03: vs. Sarmiento (Local) – 19:45 hs.

La urgencia es total. River se ubica actualmente en la décima posición de la Zona B, fuera de la zona de clasificación a la fase final, lo que obliga a una reacción en cadena para no quedar prematuramente fuera de la pelea por el título. La era de Marcelo Gallardo ha terminado, y aunque el dolor por su partida es innegable, el club necesita reinventarse rápidamente para honrar su propia historia.