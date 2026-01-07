El diagnóstico de un tumor lleva a una madre de Tandil a pedir ayuda para su hijo enfermo

En un giro inesperado de los acontecimientos, una familia de Tandil se enfrenta a un desafío monumental. Nicolás, un joven de 25 años y albañil de profesión, fue diagnosticado el 2 de enero con un tumor en el cerebelo tras experimentar mareos y dolores intensos de cabeza.

Derivación a Capital Federal para tratamiento especializado

Debido a la complejidad de su situación médica, los profesionales de la salud decidieron que Nicolás debía ser trasladado a Capital Federal para someterse a una cirugía y continuar con un tratamiento especializado.

Un pedido desesperado en redes sociales

La situación financiera de la familia se torna crítica. Marisa Villarruel, madre de Nicolás y trabajadora doméstica, recurrió a las redes sociales en busca de ayuda, expresando su preocupación ante los altos costos que conllevará la estadía en Buenos Aires, así como los gastos de traslado y medicación.

“Hoy lo único que quiero es que mi hijo pueda concentrarse en recuperarse”, compartió Marisa a través de su cuenta de Facebook. La solidaridad de la comunidad se ha vuelto esencial para afrontar estos gastos, donde cada aportación cuenta.

Cómo colaborar con Nicolás y su familia

Quienes deseen ayudar a Nicolás pueden contactarse por Facebook con su madre: https://www.facebook.com/marisa.villarruel.lopez