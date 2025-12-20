El día más largo del año: a qué hora arranca oficialmente el verano

Argentina se prepara para atravesar el día con mayor cantidad de horas de luz solar del año, con la llegada del solsticio de verano, el fenómeno astronómico que marca el inicio oficial de la estación más calurosa.

De acuerdo a lo informado por el Servicio de Hidrografía Naval, el solsticio se producirá el domingo 21 de diciembre a las 15.03 (hora argentina). Ese momento exacto indica cuando el hemisferio sur alcanza su máxima inclinación hacia el Sol, generando la jornada más extensa y la noche más corta del año en todo el país.

Durante ese día, el Sol saldrá más temprano y se pondrá más tarde que en cualquier otra fecha del calendario, lo que permitirá disfrutar de un período de luz solar inusualmente prolongado en todo el territorio nacional.

Además de su importancia astronómica, el solsticio tiene un fuerte valor simbólico. Muchas personas aprovechan esta fecha, cercana al cierre del año, para realizar rituales sencillos vinculados al balance personal, la renovación y los nuevos comienzos.

Por qué se produce el solsticio de verano

El solsticio ocurre debido a la inclinación del eje de la Tierra, que provoca que uno de los hemisferios reciba más radiación solar que el otro. En diciembre, esa inclinación favorece al hemisferio sur, donde se encuentra Argentina.

Si bien a partir de este momento comienza formalmente el verano, el calor intenso se extenderá durante los meses siguientes. Paradójicamente, tras el solsticio, los días empezarán a acortarse de manera gradual, mientras que las noches se volverán progresivamente más largas.

Este fenómeno fue observado y estudiado desde hace miles de años por diversas civilizaciones, que lo utilizaban como referencia para organizar actividades agrícolas, sociales y rituales. En la actualidad, sigue siendo un hito clave del calendario astronómico y el punto de partida oficial del verano.