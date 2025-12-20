El día más largo del año: a qué hora arranca oficialmente el verano

Francisco Díaz

Argentina se prepara para atravesar el día con mayor cantidad de horas de luz solar del año, con la llegada del solsticio de verano, el fenómeno astronómico que marca el inicio oficial de la estación más calurosa.

De acuerdo a lo informado por el Servicio de Hidrografía Naval, el solsticio se producirá el domingo 21 de diciembre a las 15.03 (hora argentina). Ese momento exacto indica cuando el hemisferio sur alcanza su máxima inclinación hacia el Sol, generando la jornada más extensa y la noche más corta del año en todo el país.

Presupuesto 2026: el Senado aprobó dictamen sin modificaciones y se prepara para el debate
Mirá también:

Presupuesto 2026: el Senado aprobó dictamen sin modificaciones y se prepara para el debate

Durante ese día, el Sol saldrá más temprano y se pondrá más tarde que en cualquier otra fecha del calendario, lo que permitirá disfrutar de un período de luz solar inusualmente prolongado en todo el territorio nacional.

Además de su importancia astronómica, el solsticio tiene un fuerte valor simbólico. Muchas personas aprovechan esta fecha, cercana al cierre del año, para realizar rituales sencillos vinculados al balance personal, la renovación y los nuevos comienzos.

Por qué se produce el solsticio de verano

El solsticio ocurre debido a la inclinación del eje de la Tierra, que provoca que uno de los hemisferios reciba más radiación solar que el otro. En diciembre, esa inclinación favorece al hemisferio sur, donde se encuentra Argentina.

Si bien a partir de este momento comienza formalmente el verano, el calor intenso se extenderá durante los meses siguientes. Paradójicamente, tras el solsticio, los días empezarán a acortarse de manera gradual, mientras que las noches se volverán progresivamente más largas.

Este fenómeno fue observado y estudiado desde hace miles de años por diversas civilizaciones, que lo utilizaban como referencia para organizar actividades agrícolas, sociales y rituales. En la actualidad, sigue siendo un hito clave del calendario astronómico y el punto de partida oficial del verano.

Recategorización del Monotributo 2026: Cómo cumplir con el trámite obligatorio
Mirá también:

Recategorización del Monotributo 2026: Cómo cumplir con el trámite obligatorio
ETIQUETAS
Compartir este artículo
Starlink precios argentina
Starlink baja precios en Argentina: ¿Cuánto cuesta el kit y el abono mensual?
Sociedad
Comprar auto argentina
Planes de Ahorro 2026: Análisis de ventajas, riesgos y alternativas reales en el mercado actual
Sociedad
Cuenta dni navidad diciembre
Cuenta DNI en diciembre: cómo aprovechar hoy el descuento clave para la mesa navideña
Provincia
empleados comercio bono aguinaldo
Empleados de Comercio: confirmaron las nuevas escalas, sumas fijas y el bono de fin de año
Sociedad
Plan mas vida tarjeta verde provincia Buenos Aires
Tarjeta Verde Plan Más Vida: fechas de cobro, montos y consulta de saldo para diciembre 2025
Provincia
Potenciar Trabajo 2026 cambios
El fin de Potenciar Trabajo y los cambios confirmados para 2026: Vouchers, plazos y nuevos montos
Anses Sociedad
accidente ruta 2 aquiasol
Dos ministros de Kicillof fueron los primeros en asistir a heridos tras un accidente en la Ruta 2
Provincia

Más leídas