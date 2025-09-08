El dato que sacude las Elecciones Bonaerenses 2025: la abstención superó a Kicillof y Milei

Las elecciones legislativas celebradas este 7 de septiembre en la Provincia de Buenos Aires dejaron un dato que eclipsa a todos los partidos políticos: el nivel de abstención. Con más de 5,6 millones de personas que no fueron a votar, sumado a los votos en blanco y nulos, el porcentaje de ciudadanos que se mantuvo al margen superó el 40% del padrón.

Si se lo mide como fuerza política, la abstención quedó por encima de cualquier partido y se ubica en el primer lugar en la elección.

Un fenómeno que supera a los partidos

Si se tiene en cuenta el 100% del padrón electoral (14.376.592 de bonaerenses habilitados para votar), los porcentajes serían los siguientes:

Abstención, blanco y nulo: alcanza el 43 % del padrón.

alcanza el del padrón. Fuerza Patria (peronismo): 26 %.

26 %. La Libertad Avanza: 19 %.

19 %. Otras fuerzas: menos de 5 %.

Estos números muestran con claridad que, más allá de la disputa entre oficialismo y oposición, la mayoría de los bonaerenses optó por no participar en la contienda electoral.

La participación más baja desde 1983

La provincia de Buenos Aires tiene un historial de concurrencia superior al 70 % en las últimas décadas. Sin embargo, en estos comicios la participación rondó apenas el 61 %, la más baja en cuarenta años. Esto representa un quiebre en la tradición electoral bonaerense y refleja un fuerte desencanto social.

Apatía y descontento ciudadano

Entre los factores que explican el fenómeno se destacan:

Desgaste político: la percepción de que “nada cambia” sin importar el resultado.

la percepción de que “nada cambia” sin importar el resultado. Fatiga electoral: la seguidilla de votaciones provinciales desdobladas en un calendario largo.

la seguidilla de votaciones provinciales desdobladas en un calendario largo. Crisis económica y social: la prioridad de resolver problemas cotidianos por encima de la política.

El mensaje de las urnas vacías

Mientras los partidos celebran porcentajes que, en números absolutos, representan menos de un tercio del padrón, la abstención se erige como la expresión más contundente de estas elecciones. El ausentismo, sumado a los votos en blanco y nulos, marca que la principal fuerza bonaerense es el desencanto con el sistema político.