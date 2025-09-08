banner ad

El dato que sacude las Elecciones Bonaerenses 2025: la abstención superó a Kicillof y Milei

Ignacio Hernández
elecciones abstencion

Las elecciones legislativas celebradas este 7 de septiembre en la Provincia de Buenos Aires dejaron un dato que eclipsa a todos los partidos políticos: el nivel de abstención. Con más de 5,6 millones de personas que no fueron a votar, sumado a los votos en blanco y nulos, el porcentaje de ciudadanos que se mantuvo al margen superó el 40% del padrón.

Si se lo mide como fuerza política, la abstención quedó por encima de cualquier partido y se ubica en el primer lugar en la elección.

Tras las elecciones bonaerenses, el dólar se dispara y se acerca a los .500
Mirá también:

Tras las elecciones bonaerenses, el dólar se dispara y se acerca a los $1.500

Un fenómeno que supera a los partidos

Si se tiene en cuenta el 100% del padrón electoral (14.376.592 de bonaerenses habilitados para votar), los porcentajes serían los siguientes:

  • Abstención, blanco y nulo: alcanza el 43 % del padrón.
  • Fuerza Patria (peronismo): 26 %.
  • La Libertad Avanza: 19 %.
  • Otras fuerzas: menos de 5 %.
porcentajes elecciones padron

Estos números muestran con claridad que, más allá de la disputa entre oficialismo y oposición, la mayoría de los bonaerenses optó por no participar en la contienda electoral.

La participación más baja desde 1983

La provincia de Buenos Aires tiene un historial de concurrencia superior al 70 % en las últimas décadas. Sin embargo, en estos comicios la participación rondó apenas el 61 %, la más baja en cuarenta años. Esto representa un quiebre en la tradición electoral bonaerense y refleja un fuerte desencanto social.

Apatía y descontento ciudadano

Entre los factores que explican el fenómeno se destacan:

  • Desgaste político: la percepción de que “nada cambia” sin importar el resultado.
  • Fatiga electoral: la seguidilla de votaciones provinciales desdobladas en un calendario largo.
  • Crisis económica y social: la prioridad de resolver problemas cotidianos por encima de la política.

El mensaje de las urnas vacías

Mientras los partidos celebran porcentajes que, en números absolutos, representan menos de un tercio del padrón, la abstención se erige como la expresión más contundente de estas elecciones. El ausentismo, sumado a los votos en blanco y nulos, marca que la principal fuerza bonaerense es el desencanto con el sistema político.

Axel Kicillof tras el triunfo: “Elección histórica y victoria aplastante”
Mirá también:

Axel Kicillof tras el triunfo: “Elección histórica y victoria aplastante”
ETIQUETAS
Compartir este artículo
mapa e
Elecciones bonaerenses: ¿Cómo se divide el mapa electoral?
Provincia
ELECCIONES 2025
Elecciones Bonaerenses: ¿Cuántos municipios integran la Quinta Sección y qué se vota este domingo
Recetas
pesos dolares
Tras las elecciones bonaerenses, el dólar se dispara y se acerca a los $1.500
Nacionales Provincia
elecciones 2025 va
Baja participación electoral: ¿Un reflejo de la desilusión política en Provincia de Buenos Aires?
Provincia
kici massa
Axel Kicillof tras el triunfo: “Elección histórica y victoria aplastante”
Provincia
ELECCIONES 2025
Elecciones Bonaerenses: así votó cada sección electoral
Provincia
El peronismo se juega su futuro en las elecciones legislativas de hoy en Buenos Aires
Primeros resultados de las Elecciones en Provincia: Triunfo contundente de Fuerza Patria
Provincia

Más leídas