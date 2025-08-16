El costo de criar a un hijo supera los $500.000 por mes, según el INDEC

El incremento en el costo de la crianza en Argentina supera los $500 mil durante el mes de julio de 2025, obligando a las familias a destinar una considerable suma de dinero para cubrir las necesidades de sus hijos.
¿Cuánto cuesta criar a un niño en Argentina hoy?
La canasta de crianza, que mide los gastos asociados a la crianza de niños y adolescentes hasta los 12 años, mostró un notable incremento en sus componentes debido principalmente al aumento en precios de bienes y servicios. En particular, estos costos incluyen:
- Alimentación
- Vestimenta
- Vivienda
- Transporte
- Salud
- Cuidado (salario de personal doméstico)
Variaciones por grupos de edad
Dividiendo los costos por edad, se registran en promedio las siguientes cifras:
|Franja de Edad
|Costo en Julio (pesos)
|1 a 3 años
|508.333
|4 a 5 años
|426.741
|6 a 12 años
|536.830
La importancia de la Canasta de Crianza en la economía familiar
El Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (Indec) lanzó esta canasta en marzo de 2024 con el propósito de visibilizar los costos económicos relacionados con las tareas de cuidado que, tradicionalmente, no son remuneradas. Este indicador se ha convertido en una referencia fundamental en procesos judiciales, especialmente en la determinación de cuotas alimentarias, según indica el diario Ámbito Argentino.
La canasta no solo refleja el impacto financiero en las familias, sino que también subraya la necesidad de políticas públicas que aborden la carga económica que enfrentan los hogares argentinos.