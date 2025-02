El calor no da tregua y siguen las temperaturas extremas: ¿Cuándo llega el alivio?

Se acerca el último fin de semana de febrero y el clima no da tregua: una nueva ola de calor azotará la Provincia de Buenos Aires con temperaturas extremas.

Desde este viernes y hasta el próximo martes, los bonaerenses deberán prepararse para enfrentar jornadas de intenso calor, con términos que oscilarán entre los 23 y los 34 grados.

🌡️ El calor no da respiro

El viernes comenzó con un cielo parcialmente nublado y sin probabilidades de precipitaciones, aunque con un ambiente sofocante debido a los vientos provenientes del sector Norte. Sin embargo, la situación podría cambiar hacia la madrugada del sábado, donde se esperan tormentas aisladas en algunas localidades.

El sábado continuará con temperaturas por encima de los 33 grados, manteniendo un clima agobiante. Pero la jornada más extrema podría ser el domingo, con una máxima de 34 grados, sumado a un cielo inestable que podría traer chaparrones hacia la tarde o la noche.

💧 Recomendaciones para afrontar el calor

Para evitar golpes de calor y problemas de salud, es fundamental tener en cuenta las siguientes medidas:

✔️ Hidratate constantemente. No esperes a tener sed para beber agua.

✔️ Usá ropa clara y liviana. Evitá los colores oscuros que absorben más calor.

✔️ No te expongas al sol entre las 11 y las 16 horas. Es el horario de mayor radiación.

✔️ Protegé a tus mascotas. No las saques a pasear en horas de calor extremo y asegurate de que tengan siempre agua fresca.

✔️ Aplicá protector solar. No solo en la playa, también en la vida diaria.

⛈️ ¿Cuándo se espera un alivio?

Los pronósticos indican que recién a partir del martes podría empezar a sentirse un leve descenso de las temperaturas, aunque el calor seguirá siendo protagonista.