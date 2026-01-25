El calor no da tregua: Continúa la alerta amarilla por temperaturas extremas

La provincia de Buenos Aires continúa este domingo 25 de enero bajo alerta amarilla por temperaturas extremas, en el marco de una ola de calor persistente que genera un impacto leve a moderado sobre la salud de la población.

Según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este nivel de alerta implica que las altas temperaturas pueden resultar peligrosas, especialmente para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años y quienes padecen enfermedades crónicas.

🌡️ Un domingo agobiante en gran parte del territorio bonaerense

El calor se hace sentir con fuerza en distintos puntos de la provincia. Las condiciones meteorológicas se presentan sofocantes, con cielo entre parcialmente y mayormente nublado y un viento predominante del Norte, que intensifica la sensación térmica.

📈 Domingo y lunes: el pico del calor

Domingo: se esperan temperaturas máximas de hasta 34° , con vientos del Norte y Noreste , rotando por la noche al Este , con ráfagas que podrían alcanzar los 50 km/h .

se esperan , con vientos del , rotando por la noche al , con . Lunes: la situación se tornará aún más crítica. Las marcas térmicas subirán tanto en la mínima como en la máxima, con 26° de mínima en la madrugada y hasta 36° durante la tarde , bajo un cielo mayormente nublado .

la situación se tornará aún más crítica. Las marcas térmicas subirán tanto en la mínima como en la máxima, con y , bajo un cielo .

🌬️ ¿Cuándo llega el alivio?

Recién hacia la noche del lunes se prevé un cambio en la dirección del viento, que comenzará a soplar desde el sector Sur, generando condiciones de inestabilidad.

Durante la madrugada y la mañana del martes podrían registrarse precipitaciones aisladas, con una probabilidad cercana al 40%, aunque las temperaturas seguirán siendo elevadas, con una máxima estimada en 34°.

📆 Pronóstico extendido: calor persistente

La canícula continuará durante el resto de la semana en la provincia de Buenos Aires, con:

Máximas en torno a 31/32°

en torno a Mínimas de 23/24°

de Abundante nubosidad

De acuerdo al pronóstico extendido, recién hacia el 5 o 6 de febrero podría registrarse un leve alivio en esta ola de calor que afecta a gran parte del territorio bonaerense.