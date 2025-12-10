El aniversario del Papa Francisco será homenajeado con un concierto sacro en Buenos Aires

La ciudad de Buenos Aires se prepara para una jornada especial que combinará tradición, música y espiritualidad en uno de sus templos más emblemáticos. En el marco del aniversario del nacimiento del Papa Francisco, una propuesta artística buscará reunir historia, liturgia y expresiones contemporáneas a través de un programa especialmente diseñado para esta ocasión.

Un concierto gratuito en la Basílica de Nuestra Señora de la Merced

El homenaje tendrá lugar el miércoles 17 de diciembre a las 20h, en la Basílica de Nuestra Señora de la Merced, ubicada en Reconquista 209. El acceso será libre y gratuito, con ingreso por orden de llegada hasta completar el aforo.

La función incluirá el estreno de la Cantata Sacra Nican Mopohua, compuesta por Pedro Chemes y dedicada al Papa Francisco. Este concierto forma parte del programa “300 años de música sacra”, que busca destacar la herencia jesuita y la riqueza cultural del continente.

Entre los ejes principales del evento se destacan:

Diálogo entre culturas a través de obras históricas y contemporáneas.

Revalorización del aporte musical jesuítico en América Latina.

Homenaje a la figura del Papa Francisco y a su legado espiritual.

Doménico Zipoli y Roque Ceruti: la herencia jesuítica en el programa

El repertorio pondrá el foco en dos figuras centrales del barroco colonial, cuyos trabajos marcaron el desarrollo musical en el Virreinato del Perú y en las misiones jesuíticas del sur del continente.

Doménico Zipoli (1688–1726), de origen italiano, desarrolló gran parte de su labor en Córdoba. Su música fusiona elementos del barroco europeo con influencias locales. En el concierto se interpretarán varios de sus Salmos de Vísperas, entre ellos:

Dixit (5 minutos)

Beatus ille servus (2 minutos)

Fidelis servus (1 minuto y 30 segundos)

Confitebor (9 minutos)

Por su parte, Roque Ceruti (1683–1760), uno de los principales compositores del barroco andino radicado en Lima, estará representado con su obra Hoy que Francisco reluce (7 minutos), conocida por su profunda sensibilidad espiritual y su refinada escritura litúrgica.

Los textos de ambas series fueron elaborados por el director Federico Ciancio, responsable artístico del evento.

El estreno de la cantata sacra Nican Mopohua

El momento central de la noche será el estreno absoluto de la obra de Pedro Chemes. La cantata está escrita en náhuatl y castellano, combinando dos tradiciones culturales que reflejan el espíritu integrador de la Compañía de Jesús.

La composición:

Retoma elementos históricos del relato Nican Mopohua, asociado a la tradición guadalupana.

Presenta textos originales de Chemes.

Fue desarrollada con la colaboración del Dr. Salvador Reyes Equiguas , especialista en lengua náhuatl de la UNAM.

, especialista en lengua náhuatl de la UNAM. Busca unir raíz indígena y herencia católica, en sintonía con los valores de diálogo e inclusión promovidos por el Papa Francisco.

Músicos, instituciones y formación del ensamble

La interpretación estará a cargo del Coro Nacional de Música Argentina y del Ensamble Interamericano Contemporáneo, una agrupación creada especialmente para esta función e integrada por músicos de distintas orquestas profesionales de Buenos Aires.

La dirección musical será de Federico Ciancio, mientras que la presentación del concierto estará a cargo del docente y crítico Santiago Giordano.

El evento cuenta con el apoyo de:

Mecenazgo Cultural de la Ciudad de Buenos Aires

Arzobispado de Buenos Aires

Universidad Católica Argentina (UCA)

Universidad Nacional de Tres de Febrero (UNTREF)

Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)

Un tributo musical en el corazón de la ciudad

Bajo el título “300 años de música sacra”, el programa se propone destacar el patrimonio musical de América Latina en coincidencia con el aniversario del nacimiento del Padre Jorge Bergoglio. La cita será abierta al público, con ingreso por orden de llegada hasta completar la capacidad de la basílica.