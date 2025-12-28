El 2025 se despide con calor extremo: ¿qué se espera para este domingo?

Francisco Díaz

Luego de un sábado marcado por temperaturas extremas, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa que este domingo llegará con un leve alivio térmico en gran parte de la provincia de Buenos Aires. Si bien el calor continuará siendo protagonista, la temperatura máxima prevista rondará los 32 grados, lo que representará un descenso respecto de la jornada anterior.

Durante todo el día se prevé cielo parcialmente nublado, acompañado por vientos predominantes del sector noreste, sin fenómenos significativos que compliquen las condiciones climáticas.

Intensifican controles de alcoholemia y documentación en rutas de la Provincia de Buenos Aires
Mirá también:

Intensifican controles de alcoholemia y documentación en rutas de la Provincia de Buenos Aires

El calor se intensifica nuevamente en el inicio de la semana

El alivio será transitorio. Según el pronóstico extendido, el lunes, que marcará el inicio de la última semana del año, la temperatura volverá a subir con una máxima cercana a los 35 grados, bajo un cielo algo nublado. Estas condiciones obligarán a extremar los cuidados, especialmente durante las horas centrales del día.

Fin de año con temperaturas extremas

Las jornadas más exigentes desde el punto de vista climático se esperan para el martes 30 y miércoles 31, cuando el año 2025 se despedirá con valores térmicos que podrían alcanzar los 40 grados en distintas localidades bonaerenses. A esto se suma que la sensación térmica podría ser aún mayor, intensificando el impacto del calor.

Ante este escenario, las autoridades recomiendan reducir la exposición al sol, hidratarse de manera constante, evitar actividades físicas intensas en horarios críticos y prestar especial atención a niños, personas mayores y quienes padecen enfermedades crónicas.

La compraventa de inmuebles en la Provincia de Buenos Aires cayó 19% en noviembre
Mirá también:

La compraventa de inmuebles en la Provincia de Buenos Aires cayó 19% en noviembre
ETIQUETAS
Compartir este artículo
ganadores gordo navidad provincia
Gordo de Navidad 2025: Hay ganadores en toda la Provincia de Buenos Aires
Provincia
feriado provincia de buenos aires asueto estatales bonaerenses
Asueto en la Provincia de Buenos Aires para fin de año: ¿Hay fin de semana largo?
Provincia
control alcoholemia ruta provincia de buenos aires
Intensifican controles de alcoholemia y documentación en rutas de la Provincia de Buenos Aires
Provincia
vtv multa provincia de buenos aires
¡Atención conductores! cuánto cuesta la multa por VTV vencida en la Provincia de Buenos Aires
Provincia
plan-mi-moto-2022
Banco Provincia lanzó un nuevo préstamo para comprar motos: cómo funciona la financiación digital
Provincia
El Municipio de Castelli aplicará tasas más altas a los sectores de mayores ingresos
Castelli
calor verano 25
El calor no da tregua: ¿qué se espera para las próximas horas?
Provincia

Más leídas