El 2025 se despide con calor extremo: ¿qué se espera para este domingo?

Luego de un sábado marcado por temperaturas extremas, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa que este domingo llegará con un leve alivio térmico en gran parte de la provincia de Buenos Aires. Si bien el calor continuará siendo protagonista, la temperatura máxima prevista rondará los 32 grados, lo que representará un descenso respecto de la jornada anterior.

Durante todo el día se prevé cielo parcialmente nublado, acompañado por vientos predominantes del sector noreste, sin fenómenos significativos que compliquen las condiciones climáticas.

El calor se intensifica nuevamente en el inicio de la semana

El alivio será transitorio. Según el pronóstico extendido, el lunes, que marcará el inicio de la última semana del año, la temperatura volverá a subir con una máxima cercana a los 35 grados, bajo un cielo algo nublado. Estas condiciones obligarán a extremar los cuidados, especialmente durante las horas centrales del día.

Fin de año con temperaturas extremas

Las jornadas más exigentes desde el punto de vista climático se esperan para el martes 30 y miércoles 31, cuando el año 2025 se despedirá con valores térmicos que podrían alcanzar los 40 grados en distintas localidades bonaerenses. A esto se suma que la sensación térmica podría ser aún mayor, intensificando el impacto del calor.

Ante este escenario, las autoridades recomiendan reducir la exposición al sol, hidratarse de manera constante, evitar actividades físicas intensas en horarios críticos y prestar especial atención a niños, personas mayores y quienes padecen enfermedades crónicas.