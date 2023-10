Eduardo Feinmann reveló la historia detrás del pacto entre Milei y Macri: "Operación León"

Eduardo Feinmann dio todos los detalles sobre el acuerdo entre Javier Milei y Mauricio Macri para afrontar el balotaje del próximo 19 de noviembre, donde enfrentarán a Sergio Massa.

Todos juntos ahora

El periodista contó que la llamada "Operación León" comenzó a gestarse la misma noche de las elecciones generales, cuando Juntos por el Cambio quedó en el tercer lugar y Macri discutió con Gerardo Morales.

El referente jujeño "entró a los gritos el domingo y dijo que no quería estar en la misma habitación que Macri. Hubo murmullos y un fiel del ex presidente se animó y le dijo: '¿Qué hablás si no ganaste ni un senador en Jujuy?'. Morales le respondió diciéndole que Macri es el mariscal de la derrota".

Según Feinmann, "Macri estaba demudado y con cara de velorio. Decía: 'Massa es un chanta, el peor ministro de la historia y no le pudimos ganar. El peronismo hizo la peor elección de la historia y nosotros salimos terceros'. Dice que la reunión fue pesada, se discutió fuertemente el mensaje, y se aprobó un mensaje equidistante de Milei y Massa. Pero en el trayecto al escenario Patricia cambió y fue durísima contra Massa y tendió el primer puente con el libertario".

Los eventuales puestos que aceptaría el PRO en un gobierno de Javier Milei

Eduardo contó: "Macri querría Cancillería, Seguridad y Justicia, a donde iría Germán Garavano. Y en Economía querría a Luis Caputo y Guido Sandleris y busca reivindicar a Sturzenegger".

A continuación, mirá el video.