Echaron a Julia Mengolini de C5N tras las fuertes denuncias en su contra hechas por Yanina Latorre

Julia Mengolini tuvo, días atrás, una fuerte pelea con Yanina Latorre, donde la panelista la acusó de vivir de la pauta oficial y haber estafado a una gran cantidad de gente por sumas millonarias.

Ahora, la periodista fue despedida de C5N y prefirió bajar el nivel del conflicto, despidiéndose de sus compañeros sin mencionar la razón que le dieron para sacarla del canal.

En sus redes sociales, Mengolini escribió: “Han decidido prescindir de mis servicios en C5N. He recibido mucho afecto de parte de mis compañeros del canal y eso me llena el alma y los buenos momentos quedan para siempre como recuerdos felices, aún en un año durísimo. Como siempre, me encontrarán en Futurock”.

De inmediato, varios artistas afines al kirchnerismo salieron a darle su apoyo, entre ellos Mercedes Morán, Jean Pierre Noher, Nancy Dupláa y Malena Pichota.

Que había dicho Yanina

Latorre había expresado: “Trabajás de oficialista y que te pagan nada más que para defender un gobierno y que te van a dejar de pagar“.

Y luego agregó: “Además, vos estás asociada a Nicolás Sánchez y Esteban Siderakis, que tienen denuncias por más de 150 millones de cheques devueltos, sin fondos, estafadores, que le venden a la gente una hamburguesería que no tiene nada, obligan a comprarle a ellos las materias primas y después se funden. Luego van y le compran el negocio. ¡Vos estás ahí, Mengolini, con dos estafadores!“.

