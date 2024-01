Continúa la interna en el Peronismo: Aníbal Fernández cruzó a Máximo Kirchner

La interna en el Peronismo continúa y, esta vez, Aníbal Fernández cruzó al Presidente del PJ Bonaerense, Máximo Kirchner. “El que gana es el que conduce, no que vayan a hinchar como hicieron con Fernando Gray, que lo sacaron para cumplirle el capricho a un pibe”, señaló el Ex Ministro de Seguridad en relación al hijo de la ex Vicepresidenta.

“El peronismo no estuvo a la altura de las circunstancias han intentado hacerle daño a Alberto Fernández. No digo que haya sido un genio, pero permanente estuvieron hostigándolo. El mejor candidato que encontraron hizo una elección brillante y con un esfuerzo sobrehumano, lo acompañe gustoso y volvería a hacerlo”, agregó.

“Ahora el peronismo se tiene que poner al frente de esa pelea. Demos la pelea interna también, alguien tiene que poner las cosas en su lugar. ¿Quieren competir? Compitamos”, lanzó.

“No hay que olvidarse de lo que pasó, ese daño que hicieron con ese dedo, el piola este se valió del dedo y puso de conchabo a todos sus amigos. Esa cosa de que en tu distrito te pongan a alguien que no sabes quién es, ni sabe por dónde se entra al distrito. Los liderazgos no piden permiso, se dan solos, pero para eso hay que ponerse a trabajar“, volvió a arremeter contra Kirchner.