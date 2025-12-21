Dos jubilados perdieron la vida al caer por un barranco en Bariloche

Dos jubilados de 70 años perdieron la vida en un trágico accidente ocurrido este viernes por la tarde en la Ruta Nacional 23, a 30 kilómetros de San Carlos de Bariloche. El incidente se produjo cuando el vehículo en el que viajaban, un Renault 9 de color blanco, cayó por un barranco tras perder el control en una curva.

Detalles del Accidente Fatal

El accidente sucedió entre las 19 y las 20 horas. Según reportes de la Agencia de Noticia Bariloche (ANB), el vehículo se despistó y se precipitó por un precipicio de varios metros de altura, aunque las causas específicas aún se están investigando.

Las víctimas, un hombre y una mujer ambos jubilados y residentes del barrio El Maitén, fallecieron en el acto como consecuencia del impacto. Sus identidades se mantienen en reserva hasta que se notifique a todos los familiares del siniestro.

El conductor del Renault 9, quien sobrevivió al accidente, sufrió lesiones y fue trasladado al Hospital Ramón Carrillo, donde permanece bajo observación médica tras recibir atención de urgencia.

Intervención de las Autoridades

Luego del accidente, el personal de Seguridad Vial de la Policía de Río Negro llegó al lugar para tomar intervención tras recibir el aviso del siniestro. Los efectivos confirmaron la caída del vehículo y el deceso de dos de sus ocupantes.

La fiscalía de turno también se presentó en el lugar para coordinar las primeras acciones de investigación y ordenar las pericias pertinentes. Según las primeras averiguaciones, los tres ocupantes del automóvil regresaban a Bariloche desde Pilcaniyeu, y se busca determinar las circunstancias que llevaron al conductor a perder el control del vehículo.