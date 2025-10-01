Dónde ver Barcelona vs. PSG en vivo online gratis o a bajo costo: todas las opciones, con y sin VPN

El cruce entre el FC Barcelona y el Paris Saint-Germain (PSG) es uno de los platos fuertes de la UEFA Champions League, un duelo de gigantes que paraliza al mundo del fútbol. Si no querés perderte ni un segundo de la acción, tenés varias opciones para verlo en vivo y en directo online, ya sea de forma gratuita (con o sin VPN) o a un costo accesible.

El partido por la Jornada 2 de la fase de grupos de la Champions League 2025/2026 se juega este miércoles 1 de octubre de 2025 a las 21:00 horas (peninsular en España) en el Estadio Olímpico Lluís Companys. En Argentina será a las 16 horas.

A continuación, te presentamos una guía completa con todas las alternativas para seguir el choque culé-parisino.

Opciones de streaming a bajo costo y con prueba gratuita

Para asegurar una transmisión legal y de alta calidad, la mejor opción es recurrir a las plataformas de streaming con derechos. Muchas ofrecen pruebas gratuitas que podés aprovechar para ver el partido sin costo, siempre y cuando no hayas sido suscriptor antes.

1. Paramount+ (Estados Unidos)

¿Qué ofrece? Transmite todos los partidos de la UEFA Champions League en inglés para Estados Unidos.

Transmite de la UEFA Champions League en inglés para Estados Unidos. Costo: Arranca desde los $7.99 USD/mes.

Arranca desde los $7.99 USD/mes. El dato clave: Ofrece una prueba gratuita de 7 días a nuevos usuarios. Si te suscribís justo antes del partido, podés verlo y cancelar antes de que finalice el período de prueba. Tenés que estar ubicado en EE. UU. o usar una VPN.

2. ViX Premium (Estados Unidos y México)

¿Qué ofrece? La plataforma de TelevisaUnivision tiene derechos para transmitir en español la Champions League.

La plataforma de TelevisaUnivision tiene derechos para transmitir en español la Champions League. Costo: ViX Premium tiene planes desde $5.99 USD/mes o su equivalente en pesos mexicanos.

ViX Premium tiene planes desde $5.99 USD/mes o su equivalente en pesos mexicanos. El dato clave: También ofrece un periodo de prueba gratuita. Es una de las mejores opciones si preferís la narración en español y estás en los territorios cubiertos.

3. DAZN (España, Canadá, etc.)

¿Qué ofrece? En varios países, DAZN es la casa de la Champions League. En España, por ejemplo, transmite gran parte de los partidos. En Canadá, tiene los derechos exclusivos.

En varios países, DAZN es la casa de la Champions League. En España, por ejemplo, transmite gran parte de los partidos. En Canadá, tiene los derechos exclusivos. Costo: El precio varía según el país (por ejemplo, en EE. UU. y Canadá tenés opciones desde 15.99USD/mesoCA35/mes).

El precio varía según el país (por ejemplo, en EE. UU. y Canadá tenés opciones desde 15.99USD/mesoCA35/mes). El dato clave: Si DAZN es el emisor oficial en tu región, es tu mejor apuesta de pago. Podés buscar si ofrecen alguna promoción o prueba inicial.

Ver Barcelona vs. PSG gratis (con y sin VPN)

Buscar ver fútbol gratis siempre conlleva riesgos y, a menudo, implica usar servicios que pueden ser menos estables o no oficiales. Sin embargo, existen algunas opciones gratuitas y legales que, combinadas con una VPN, podés aprovechar.

1. Plataformas con retransmisión oficial gratuita (requiere VPN)

Algunos canales de televisión extranjeros transmiten partidos selectos de la Champions League de forma gratuita y legal en sus países. Podés acceder a sus streamings online si te conectás a través de un servidor VPN a ese país:

Plataforma / Canal País al que conectarte (con VPN) Idioma Virgin Media Two Irlanda Inglés RTL Zwee (vía RTL Play) Luxemburgo Alemán bTV Action Bulgaria Búlgaro VTM 2 Bélgica Holandés

¿Cómo funciona? Contratá un servicio de VPN premium (ver sección más abajo). Conectate a un servidor en el país que emite el partido gratis (por ejemplo, Irlanda). Accedé a la web o app de la cadena (por ejemplo, Virgin Media Two) y buscá la transmisión en vivo.



2. CBS Sports Golazo Network (Gratis en EE. UU.)

¿Qué ofrece? Este canal, accesible de forma gratuita a través de servicios como Pluto TV o la app de CBS Sports en EE. UU., suele transmitir algunos partidos seleccionados de la Champions League o, al menos, la programación de previa y post-partido que incluye resúmenes y análisis del Barcelona vs. PSG.

Este canal, accesible de forma gratuita a través de servicios como o la app de CBS Sports en EE. UU., suele transmitir algunos partidos seleccionados de la Champions League o, al menos, la programación de previa y post-partido que incluye resúmenes y análisis del Barcelona vs. PSG. El dato clave: Si bien no garantiza el partido completo, es una fuente de información en directo legal y gratuita para los usuarios en Estados Unidos (o con VPN conectada a EE. UU.).

La importancia de la VPN para ver el partido

Si querés acceder a la prueba gratuita de Paramount+ en EE. UU., a ViX en México/EE. UU., o a los canales gratuitos de Irlanda o Luxemburgo, vas a necesitar una VPN. Un servicio de Red Privada Virtual te permite:

Saltar las restricciones geográficas: Te hace aparecer como si estuvieras navegando desde otro país, desbloqueando el contenido restringido a esa región. Asegurar tu conexión: Protege tu privacidad y seguridad al cifrar tu tráfico de internet.

¿Qué VPN podés usar?

Para streaming de alta calidad, se recomiendan servicios premium que tengan servidores rápidos y estables en los países clave (EE. UU., Irlanda, Bélgica, etc.).

NordVPN: Es una de las más rápidas y confiables para streaming deportivo.

Es una de las más rápidas y confiables para streaming deportivo. Surfshark: Permite conexiones ilimitadas de dispositivos con una excelente relación calidad-precio.

Permite conexiones ilimitadas de dispositivos con una excelente relación calidad-precio. ExpressVPN: Muy fácil de usar y con gran estabilidad, ideal para principiantes.

Recordá que el costo de la VPN se suma al “bajo costo” de la estrategia, pero te da acceso a mucho más contenido global.

Advertencia sobre opciones no oficiales (piratería)

Sitios como Pelota Libre TV, Roja Directa, o Pirlo TV prometen transmisiones gratuitas. Como periodista especializado, mi obligación es advertirte que:

Son ilegales: Infringen los derechos de transmisión y podés enfrentar consecuencias legales o cortes de servicio.

Infringen los derechos de transmisión y podés enfrentar consecuencias legales o cortes de servicio. Riesgos de seguridad: Estos sitios suelen estar llenos de publicidad engañosa y pueden contener malware que comprometa tu dispositivo.

Estos sitios suelen estar llenos de y pueden contener malware que comprometa tu dispositivo. Mala calidad: Las transmisiones suelen ser inestables, de baja resolución y se caen con frecuencia.

Si elegís alguna de estas vías no oficiales, te aconsejamos usar una VPN para proteger tu privacidad y tu dirección IP real. Usá estas plataformas bajo tu propia responsabilidad.