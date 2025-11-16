Domingo fresco y ventoso en la Provincia de Buenos Aires: mirá cómo sigue el tiempo

La provincia de Buenos Aires amaneció este domingo con un ambiente renovado luego de las intensas tormentas que se registraron durante la madrugada en varios distritos bonaerenses.

El cielo se presentó entre nublado y parcialmente nublado y las temperaturas muestran un retroceso marcado respecto de los días anteriores: la máxima prevista es de 22°C, un contraste significativo con el calor y la humedad que dominaron la semana y que afectaron especialmente a las ciudades del centro y norte provincial.

En este contexto, el alivio térmico se extendió desde la madrugada, acompañado por el avance de un frente de aire más fresco y seco.

Durante la tarde se espera una mejora progresiva, aunque la nubosidad persistirá sobre buena parte de la provincia. El viento del sector sur, con intensidad moderada a fuerte, favorece la estabilidad y el descenso de la sensación térmica, dejando atrás el ambiente sofocante que se vivió el sábado.

Este cambio de masa de aire consolida un inicio de semana más estable y agradable para la provincia de Buenos Aires.

Para el lunes se anticipa un cielo prácticamente despejado, con una mínima de 10°C y una máxima de 21°C, configurando una jornada fresca y estable.

El martes, en cambio, volverá el calor, con condiciones soleadas y una temperatura máxima que podría alcanzar los 28°C en varias zonas del territorio bonaerense.