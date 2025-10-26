Domingo de elecciones con buen tiempo en la provincia de Buenos Aires

Francisco Díaz
elecciones 25

Este domingo 26 de octubre se desarrolla una nueva jornada electoral en todo el país, y en la provincia de Buenos Aires miles de bonaerenses se movilizan desde temprano hacia los distintos centros de votación.

A diferencia del sábado, cuando la inestabilidad y las lluvias complicaron el panorama, las condiciones meteorológicas mejoraron y permiten que los comicios se realicen con normalidad en la mayoría de las localidades.

Votantes podrán corregir errores en la boleta este domingo sin anular su sufragio
Mirá también:

Votantes podrán corregir errores en la boleta este domingo sin anular su sufragio

Gran movimiento desde las primeras horas

Desde las primeras horas de la mañana se registra un importante flujo de personas en escuelas y centros habilitados, tanto en ciudades cabeceras como en distintas localidades bonaerenses. Las autoridades electorales informaron que la apertura de mesas se realizó sin mayores inconvenientes, con presencia de fiscales y autoridades en tiempo y forma.

En varios puntos de la provincia, especialmente en el interior bonaerense, se observan filas de votantes que aprovecharon el descenso de la temperatura y la ausencia de lluvias para cumplir con su deber cívico.

Condiciones del tiempo en la provincia

RegiónCieloTemperatura MáximaTemperatura MínimaPronóstico
Norte bonaerenseParcialmente nublado24°C14°CBuen tiempo, leve viento del sur
Centro de la provinciaDespejado a poco nublado23°C13°CJornada agradable y sin lluvias
Costa AtlánticaNubosidad variable21°C12°CMejoras hacia la tarde
Sur bonaerenseAlgo nublado20°C10°CTiempo fresco y estable

Sin lluvias y con buen marco para votar

El Servicio Meteorológico Nacional informó que las condiciones se mantendrán estables durante todo el día, sin pronóstico de lluvias y con temperaturas templadas, ideales para el traslado de los votantes a los establecimientos.
El viento sopla leve a moderado del sector sur, lo que contribuye a un ambiente fresco pero agradable.

Operativos y recomendaciones

El Ministerio de Seguridad bonaerense dispuso un operativo especial con presencia de personal policial en escuelas y accesos a las localidades para garantizar el normal desarrollo de la jornada.

Además, se recomienda circular con precaución en rutas y caminos rurales, especialmente en zonas donde las lluvias del sábado dejaron humedad en la calzada.

Bonaerenses estrenarán la Boleta Única de Papel en las elecciones nacionales
Mirá también:

Bonaerenses estrenarán la Boleta Única de Papel en las elecciones nacionales
ETIQUETAS
Compartir este artículo
Alerta naranja clima
El mal tiempo persiste en la provincia de Buenos Aires: rige una alerta naranja por fuertes tormentas
Provincia
Fiesta del Talar 2025 ruta 74
Comenzó el movimiento rumbo a la Fiesta del Talar: largas filas de vehículos para ingresar al predio
General Madariaga
cavallos
Urgente: buscan un campo para albergar a 133 caballos rescatados
Castelli Provincia
Elecciones: ¿cuáles son las multas por no votar este domingo?
Nacionales Provincia
Votantes podrán corregir errores en la boleta este domingo sin anular su sufragio
Votantes podrán corregir errores en la boleta este domingo sin anular su sufragio
Nacionales Provincia
jubilados beneficio bna anses
Préstamos Nación Previsional del Banco Nación: cómo solicitarlos, montos, tasas y requisitos
Nacionales
ARCA anuncia tres nuevas subastas, incluido iPhone, para mejorar ingresos estatales
ARCA subastará más de 100 iPhone 16 Pro y Pro Max a precios base desde $380.000 ¿Cómo participar?
Sociedad

Más leídas