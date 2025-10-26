Domingo de elecciones con buen tiempo en la provincia de Buenos Aires

Este domingo 26 de octubre se desarrolla una nueva jornada electoral en todo el país, y en la provincia de Buenos Aires miles de bonaerenses se movilizan desde temprano hacia los distintos centros de votación.

A diferencia del sábado, cuando la inestabilidad y las lluvias complicaron el panorama, las condiciones meteorológicas mejoraron y permiten que los comicios se realicen con normalidad en la mayoría de las localidades.

Gran movimiento desde las primeras horas

Desde las primeras horas de la mañana se registra un importante flujo de personas en escuelas y centros habilitados, tanto en ciudades cabeceras como en distintas localidades bonaerenses. Las autoridades electorales informaron que la apertura de mesas se realizó sin mayores inconvenientes, con presencia de fiscales y autoridades en tiempo y forma.

En varios puntos de la provincia, especialmente en el interior bonaerense, se observan filas de votantes que aprovecharon el descenso de la temperatura y la ausencia de lluvias para cumplir con su deber cívico.

Condiciones del tiempo en la provincia

Región Cielo Temperatura Máxima Temperatura Mínima Pronóstico Norte bonaerense Parcialmente nublado 24°C 14°C Buen tiempo, leve viento del sur Centro de la provincia Despejado a poco nublado 23°C 13°C Jornada agradable y sin lluvias Costa Atlántica Nubosidad variable 21°C 12°C Mejoras hacia la tarde Sur bonaerense Algo nublado 20°C 10°C Tiempo fresco y estable

Sin lluvias y con buen marco para votar

El Servicio Meteorológico Nacional informó que las condiciones se mantendrán estables durante todo el día, sin pronóstico de lluvias y con temperaturas templadas, ideales para el traslado de los votantes a los establecimientos.

El viento sopla leve a moderado del sector sur, lo que contribuye a un ambiente fresco pero agradable.

Operativos y recomendaciones

El Ministerio de Seguridad bonaerense dispuso un operativo especial con presencia de personal policial en escuelas y accesos a las localidades para garantizar el normal desarrollo de la jornada.

Además, se recomienda circular con precaución en rutas y caminos rurales, especialmente en zonas donde las lluvias del sábado dejaron humedad en la calzada.