Dolor en Castelli por la muerte de un joven vecino en un trágico accidente en Ruta 2

Francisco Díaz
choque fatal ruta 2

La ciudad de Castelli atraviesa horas de profunda conmoción tras el fatal accidente ocurrido esta mañana en la Ruta 2, a la altura del kilómetro 191, en el tramo entre Castelli y Dolores.

Según informó INFOZONA en su cobertura publicada hoy, por causas que aún se intentan establecer colisionaron una camioneta Ford EcoSport y una camioneta Toyota en circunstancias que son materia de investigación. El impacto tuvo consecuencias devastadoras.

Provincia de Buenos Aires no adhirió a la nueva Ley de Tránsito 2026: qué cambia y qué sigue igual para los conductores
Mirá también:

Provincia de Buenos Aires no adhirió a la nueva Ley de Tránsito 2026: qué cambia y qué sigue igual para los conductores

Como resultado del siniestro falleció Sebastián Traverso, un joven de apenas 20 años, oriundo de Castelli. La noticia generó un profundo pesar en la comunidad, donde tanto él como su familia son ampliamente conocidos y apreciados.

El trágico hecho no solo enluta a sus seres queridos, sino también a toda la ciudad. Las muestras de dolor y acompañamiento se multiplicaron en las redes sociales durante el transcurso de la jornada.

Desde el Municipio de Castelli, expresaron su pesar a través de sus redes sociales:

“Con muchísimo dolor, el Intendente Francisco Echarren y toda la familia municipal despide a Sebastián Traverso, joven vecino de nuestra ciudad que falleció en la mañana de hoy. Enviamos nuestras más sinceras condolencias a la familia, amigos y allegados de Sebastián, a quien le deseamos un descanso eterno”.

La investigación del hecho continúa para determinar con precisión cómo se produjo la colisión en uno de los corredores viales más transitados de la provincia. Mientras tanto, Castelli despide a un joven cuya partida deja una huella imborrable en su comunidad.

Trágico accidente en la Ruta 2: Un muerto y varios heridos entre Castelli y Dolores
Mirá también:

Trágico accidente en la Ruta 2: Un muerto y varios heridos entre Castelli y Dolores
ETIQUETAS
Compartir este artículo
Medusas aguas vivas costa bonaerense pba
Alerta extrema por medusas en Mar del Plata: el verdadero motivo de la invasión y el método médico para anular la picadura
Provincia
cambios ley transito pba provincia de buenos aires
Provincia de Buenos Aires no adhirió a la nueva Ley de Tránsito 2026: qué cambia y qué sigue igual para los conductores
Provincia
infracciones pba cambios multas 2026
🚨 Multas 2026: El recurso legal para anular deudas en Provincia de Buenos Aires (y evitar pagar de más)
Provincia
kicillof necochea
Kicillof vaticinó en Necochea el fin del gobierno de Milei en 2027
Provincia
Aguas vivas provincia de Buenos Aires
Alerta en la Costa Bonaerense: invasión de aguas vivas y tapiocas por el aumento de la temperatura del mar
Provincia
VUELCO VIERNES 13 EN RUTA 2
Vuelco en Ruta 2, cerca de Chascomús, generó complicaciones en el tránsito en la previa del finde XXL
Chascomús
portada allanamiento
Lezama: dos mujeres quedaron detenidas tras un allanamiento por presunta venta de estupefacientes
Lezama

Más leídas