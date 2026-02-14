Dolor en Castelli por la muerte de un joven vecino en un trágico accidente en Ruta 2

La ciudad de Castelli atraviesa horas de profunda conmoción tras el fatal accidente ocurrido esta mañana en la Ruta 2, a la altura del kilómetro 191, en el tramo entre Castelli y Dolores.

Según informó INFOZONA en su cobertura publicada hoy, por causas que aún se intentan establecer colisionaron una camioneta Ford EcoSport y una camioneta Toyota en circunstancias que son materia de investigación. El impacto tuvo consecuencias devastadoras.

Como resultado del siniestro falleció Sebastián Traverso, un joven de apenas 20 años, oriundo de Castelli. La noticia generó un profundo pesar en la comunidad, donde tanto él como su familia son ampliamente conocidos y apreciados.

El trágico hecho no solo enluta a sus seres queridos, sino también a toda la ciudad. Las muestras de dolor y acompañamiento se multiplicaron en las redes sociales durante el transcurso de la jornada.

Desde el Municipio de Castelli, expresaron su pesar a través de sus redes sociales:

“Con muchísimo dolor, el Intendente Francisco Echarren y toda la familia municipal despide a Sebastián Traverso, joven vecino de nuestra ciudad que falleció en la mañana de hoy. Enviamos nuestras más sinceras condolencias a la familia, amigos y allegados de Sebastián, a quien le deseamos un descanso eterno”.

La investigación del hecho continúa para determinar con precisión cómo se produjo la colisión en uno de los corredores viales más transitados de la provincia. Mientras tanto, Castelli despide a un joven cuya partida deja una huella imborrable en su comunidad.