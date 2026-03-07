Dólares en Cuenta DNI: El Nuevo Botón Para Comprar, Vender y Transferir Sin Pisar el Banco

Banco Provincia acaba de revolucionar su billetera digital con una de las funciones más esperadas por los bonaerenses. A partir de las últimas actualizaciones de marzo de 2026, los millones de usuarios de la app ya pueden comprar, vender y transferir dólares directamente desde Cuenta DNI. Esta novedad transforma por completo la forma en que gestionamos nuestros ahorros diarios, eliminando la necesidad de recurrir al home banking tradicional o a sucursales físicas para operaciones cambiarias simples.

Qué cambia con la nueva actualización de la billetera digital

Hasta hace muy poco tiempo, Cuenta DNI estaba estrictamente limitada a operaciones y promociones en pesos. Sin embargo, la reciente integración permite que el flujo operativo para moneda extranjera sea idéntico al habitual, garantizando una experiencia muy intuitiva y sin fricciones. Ahora, al ingresar a la plataforma, vas a notar un panel específico para divisas que te permite gestionar tu saldo internacional con la misma facilidad con la que pagás con código QR en un comercio de barrio.

Además de la compraventa tradicional, la gran ventaja es la habilitación de transferencias en dólares. Vas a poder enviar y recibir divisas de forma segura y en el acto, una solución ideal para quienes necesitan mover billetes verdes entre cuentas de familiares o concretar transacciones específicas dentro y fuera de la Provincia de Buenos Aires.

Requisitos exactos para operar con moneda extranjera

Para aprovechar esta nueva herramienta financiera, no necesitás realizar trámites engorrosos, pero sí debés cumplir con algunas normativas vigentes del Banco Central y del propio Banco Provincia:

Tener una caja de ahorro en dólares: Es indispensable contar con una cuenta en moneda extranjera radicada en la entidad y vinculada a tu perfil de la billetera digital.

Mayoría de edad: Las personas menores de 18 años, que habitualmente usan la app, no están habilitadas para tener cuentas en moneda extranjera ni para operar en el mercado cambiario oficial.

Aceptación de términos y condiciones: La primera vez que ingreses a la función, el sistema te pedirá validar tu identidad mediante los registros del RENAPER y confirmar una declaración jurada electrónica.

Paso a paso para habilitar tu cuenta en dólares desde el celular

Si sos usuario activo pero todavía no tenés una caja de ahorro en dólares, el proceso de apertura se simplificó al máximo para que lo hagas 100% online. Ya no hace falta pedir un turno presencial en tu sucursal.

Abrí la aplicación Cuenta DNI en tu celular y dirigite al menú principal o al nuevo apartado de moneda extranjera. Seleccioná la opción para abrir una nueva cuenta y elegí la opción “Caja de Ahorros en Dólares”. Completá el formulario digital con las opciones preestablecidas y validá tus datos personales con la cámara de tu teléfono. Una vez aceptados los términos, la habilitación demora un máximo de 48 horas. Pasado ese lapso, la cuenta aparecerá automáticamente para operar con normalidad.

Horarios extendidos y alternativas de inversión

Uno de los puntos más fuertes de esta actualización es la enorme flexibilización de los tiempos operativos. Para brindar mayor comodidad a sus clientes, Banco Provincia amplió el horario para comprar y vender dólares oficiales por canales digitales.

No obstante, si preferís acceder a un tipo de cambio libre de cupos solidarios, la entidad pública también permite operar con Dólar MEP de forma automática. Aunque esta última transacción requiere ingresar al home banking BIP (Banca Internet Provincia) y contar con una cuenta comitente (Títulos).

Aquí te dejamos una tabla comparativa para que decidas cuál es la mejor opción estratégica para tus finanzas hoy:

Tipo de operación Dólar Oficial (Cuenta DNI / BIP) Dólar MEP Automático (Solo BIP) Horario habilitado Lunes a viernes de 8:00 a 20:00 hs. Lunes a viernes de 10:30 a 16:30 hs. Límites de compra Sujeto a cupo normativo y capacidad económica. Sin límite de monto (operando bonos como AL30). Plataforma de uso Directo en la app Cuenta DNI y home banking. Requiere Home Banking BIP y Cuenta Comitente. Acreditación Inmediata, en el momento de la confirmación. A partir de las 23:00 hs del mismo día (contado inmediato).

Por qué esta medida impacta directo en los bonaerenses

La modernización tecnológica siempre fue un pilar clave del Banco de la Provincia de Buenos Aires. Al integrar el mercado cambiario dentro de la aplicación más descargada de todo el territorio bonaerense, se democratiza de forma inédita el acceso a herramientas de protección de capital.

Para un profesional independiente de Mar del Plata, un estudiante universitario en La Plata o un comerciante en Tandil, esta actualización significa tener el control absoluto de una economía bimonetaria en la palma de la mano. Se terminaron las dependencias de plataformas de terceros y las comisiones ocultas; con unos pocos toques en la pantalla, el resguardo de tus ahorros está asegurado y respaldado por la banca pública.