Doble festejo en Mar Chiquita: Navidad y 186° aniversario del distrito

Francisco Díaz

Este 25 de diciembre, los vecinos y vecinas del partido de Mar Chiquita cuentan con un motivo adicional para celebrar, más allá de la Navidad: se conmemora el 186° aniversario de la creación del distrito, una fecha clave en la historia institucional de la región.

La creación del partido se remonta al 25 de diciembre de 1839, cuando el entonces gobernador de la provincia de Buenos Aires, Juan Manuel de Rosas, firmó el decreto que dio origen al distrito, compartiendo territorio con otros distritos vecinos que también fueron creados en la misma época.

Con el paso del tiempo, el partido adoptó el nombre de Mar Chiquita, en referencia a su emblemática laguna costera, uno de los principales rasgos naturales que distinguen al distrito y que hoy constituye un área de alto valor ambiental, productivo y turístico, reconocida incluso a nivel internacional.

A lo largo de sus 186 años, Mar Chiquita atravesó profundas transformaciones, pasando de ser una extensa zona rural a consolidarse como un distrito con identidad propia, diversidad de localidades, fuerte arraigo comunitario y un crecimiento sostenido vinculado tanto a la actividad agropecuaria como al turismo y la preservación del patrimonio natural.

El aniversario invita no solo a la celebración, sino también a la reflexión sobre el camino recorrido, el valor de la historia local y los desafíos presentes y futuros de un distrito que continúa construyendo su identidad sobre la base del trabajo, la memoria y el sentido de pertenencia de su comunidad.

